تسلَّم مقيم صباح اليوم جثث 8 من أفراد أسرته بعد توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بسرعة إنهاء إجراءاتهم، والذين قضوا في حادث سير الأحد قبل الماضي، وتولَّت شرطة العاصمة المقدسة تسليم المقيم جثث المتوفين من مستشفى النور بعد التأكد من هوياتهم. وكان المقيم تعرض لحادث انقلاب بمركبته وبرفقته 11 شخصًا من أسرته، توفي منهم امرأتان وستة أطفال على طريق الساحل بعد محطة قهوة الجبل، وتسبب كتابة محضر الحادث أنهم مجهولو الهوية في تأخير استلام جثثهم من قِبل ذويهم حتى صدور توجيه مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة بسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثثهم في تجاوب مع وسم بعنوان #مقيم_يناشد_خالد_الفيصل.

شرطة مكة المكرمة تسلم مقيمًا 8 جثث من أفراد أسرته قضوا في حادث سير أحمد العبدالله سبق 2017-02-08 تسلَّم مقيم صباح اليوم جثث 8 من أفراد أسرته بعد توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بسرعة إنهاء إجراءاتهم، والذين قضوا في حادث سير الأحد قبل الماضي، وتولَّت شرطة العاصمة المقدسة تسليم المقيم جثث المتوفين من مستشفى النور بعد التأكد من هوياتهم.



وكان المقيم تعرض لحادث انقلاب بمركبته وبرفقته 11 شخصًا من أسرته، توفي منهم امرأتان وستة أطفال على طريق الساحل بعد محطة قهوة الجبل، وتسبب كتابة محضر الحادث أنهم مجهولو الهوية في تأخير استلام جثثهم من قِبل ذويهم حتى صدور توجيه مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة بسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثثهم في تجاوب مع وسم بعنوان #مقيم_يناشد_خالد_الفيصل.





08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438 12:42 AM

توجيه أمير مكة سرَّع الإجراءات بعد التأكد من هوياتهم

شرطة مكة المكرمة تسلم مقيمًا 8 جثث من أفراد أسرته قضوا في حادث سير





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تسلَّم مقيم صباح اليوم جثث 8 من أفراد أسرته بعد توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بسرعة إنهاء إجراءاتهم، والذين قضوا في حادث سير الأحد قبل الماضي، وتولَّت شرطة العاصمة المقدسة تسليم المقيم جثث المتوفين من مستشفى النور بعد التأكد من هوياتهم.



وكان المقيم تعرض لحادث انقلاب بمركبته وبرفقته 11 شخصًا من أسرته، توفي منهم امرأتان وستة أطفال على طريق الساحل بعد محطة قهوة الجبل، وتسبب كتابة محضر الحادث أنهم مجهولو الهوية في تأخير استلام جثثهم من قِبل ذويهم حتى صدور توجيه مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة بسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثثهم في تجاوب مع وسم بعنوان #مقيم_يناشد_خالد_الفيصل.



