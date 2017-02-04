شرطة مكة تطيح بالمواطن الذي طعن آخر في محل تجاري

توقيف المتهم لإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام

تمكن البحث الجنائي بمركز شرطة الكعكية بشرطة العاصمة المقدسة من إلقاء القبض على مواطن طعن آخر في أحد المحال التجارية بمكة المكرمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي: "بتاريخ 1438/5/4، تلقى مركز الكعكية بشرطة العاصمة المقدسة بلاغًا مفاده تعرض شخص للطعن بآلة حادة".

وأضاف: "انتقل المختصون وممثلو الجهات الأخرى ذات العلاقة إلى موقع الحادثة، واتضح أن المجني عليه مواطن تعرض للطعن على يد أحد الأشخاص، ونقل للمستشفى وحالته الصحية مستقرة".

وأردف: "تم تحديد هوية المتهم وضبطه بمعرفة البحث الجنائي بالمركز واتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد تم توقيفه وسيحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص".