شرطة مكة تنفي شائعة وفاة طالبة في مضاربة طالبات الطائف

نفت شرطة منطقة مكة المكرمة ما يتردد بوسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة إحدى طالبات جامعة الطائف نتيجة مضاربة.

وتفصيلاً، قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، إن مركز الفيصلية بشرطة محافظة الطائف بُلّغ بتاريخ 21 ربيع الأول 1438هـ من أحد المستشفيات عن وصول فتاتين في العقد الثاني من عمرَيْهما، وبهما إصابات نتيجة مشاجرة حدثت مع فتاتين أخريَيْن، إثر خلاف سابق بينهن، واتضح أن إصاباتهما خفيفة؛ وغادرتا المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

وفي السياق ذاته، تلقى المركز بلاغًا من مواطنتين، تدعيان تعرضهما للتهجُّم ومحاولة الاعتداء من قِبل طالبات؛ فتم اتخاذ إجراءات الضبط الجنائي بحقهما، وجارٍ إحضار المتهمات بالاعتداء بعد أن تم تحديد هوياتهن، وسيتم إحالتهن لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.