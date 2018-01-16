النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة منطقة مكة المكرمة وأفرع الأمن يدشنون حملة للتبرع بالدم

دشنت شرطة منطقة مكة المكرمة وأفرع الأمن العام بالمنطقة حملة تبرع بالدم بمقر شرطة المنطقة بجدة لصالح مصابي الحوادث والمرضى بالمستشفيات.

 

وتستمر الحملة لمدة يومين بالتعاون مع الشؤون الصحية بمحافظة جدة، وإدارة المختبرات وبنك الدم بمستشفى الملك فهد العام .

 

جاءت الحملة بموافقة مدير الأمن العام، الفريق عثمان بن ناصر المحرج،  وبرعاية مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء سعّيد بن سالم القرني.

 

ويأتي ذلك إيمانا بالواجب الديني والوطني والإنساني، حيث شارك في الحملة قادة ومديرو أفرع الأمن العام وكافة الضباط والأفراد والمدنيين العاملين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شرطة منطقة مكة المكرمة وأفرع الأمن يدشنون حملة للتبرع بالدم
سبق

دشنت شرطة منطقة مكة المكرمة وأفرع الأمن العام بالمنطقة حملة تبرع بالدم بمقر شرطة المنطقة بجدة لصالح مصابي الحوادث والمرضى بالمستشفيات.

 

وتستمر الحملة لمدة يومين بالتعاون مع الشؤون الصحية بمحافظة جدة، وإدارة المختبرات وبنك الدم بمستشفى الملك فهد العام .

 

جاءت الحملة بموافقة مدير الأمن العام، الفريق عثمان بن ناصر المحرج،  وبرعاية مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء سعّيد بن سالم القرني.

 

ويأتي ذلك إيمانا بالواجب الديني والوطني والإنساني، حيث شارك في الحملة قادة ومديرو أفرع الأمن العام وكافة الضباط والأفراد والمدنيين العاملين.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
03:52 PM

شرطة منطقة مكة المكرمة وأفرع الأمن يدشنون حملة للتبرع بالدم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
1,566

دشنت شرطة منطقة مكة المكرمة وأفرع الأمن العام بالمنطقة حملة تبرع بالدم بمقر شرطة المنطقة بجدة لصالح مصابي الحوادث والمرضى بالمستشفيات.

 

وتستمر الحملة لمدة يومين بالتعاون مع الشؤون الصحية بمحافظة جدة، وإدارة المختبرات وبنك الدم بمستشفى الملك فهد العام .

 

جاءت الحملة بموافقة مدير الأمن العام، الفريق عثمان بن ناصر المحرج،  وبرعاية مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء سعّيد بن سالم القرني.

 

ويأتي ذلك إيمانا بالواجب الديني والوطني والإنساني، حيث شارك في الحملة قادة ومديرو أفرع الأمن العام وكافة الضباط والأفراد والمدنيين العاملين.

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,301
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,483
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,442
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
5,220

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة