شرطة منطقة مكة المكرمة وأفرع الأمن يدشنون حملة للتبرع بالدم

دشنت شرطة منطقة مكة المكرمة وأفرع الأمن العام بالمنطقة حملة تبرع بالدم بمقر شرطة المنطقة بجدة لصالح مصابي الحوادث والمرضى بالمستشفيات.

وتستمر الحملة لمدة يومين بالتعاون مع الشؤون الصحية بمحافظة جدة، وإدارة المختبرات وبنك الدم بمستشفى الملك فهد العام .

جاءت الحملة بموافقة مدير الأمن العام، الفريق عثمان بن ناصر المحرج، وبرعاية مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء سعّيد بن سالم القرني.

ويأتي ذلك إيمانا بالواجب الديني والوطني والإنساني، حيث شارك في الحملة قادة ومديرو أفرع الأمن العام وكافة الضباط والأفراد والمدنيين العاملين.