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شرق آسيا.. رحالة سعودي يجوب 8 دول بدراجته الهوائية في 80 يومًا

يواصل السعودي عمر العمير، رحلته التي يجوب خلالها 8 دول في شرق آسيا على متن دراجته الهوائية، خلال 80 يومًا، وذلك بانطلاقه، الثلاثاء، من محطته الثانية إندونيسيا إلى ماليزيا، حيث يسعى لقطع مسافة 7 آلاف كيلومتر خلال رحلته، لنشر التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء وفقاً لـ"سكاي نيوز". 


وبدأ الرحالة السعودي "37 عاماً" رحلته في 17 ديسمبر 2016 من مقر قنصلية المملكة في مدينة مومباي بالهند، متجهاً إلى إندونيسيا، التي غادرها الثلاثاء في طريقه إلى ماليزيا ثم إلى كمبوديا - لاوس - فيتنام – الصين، ليختتم رحلته بزيارة هونغ كونغ.


ويركب العمير دراجته الهوائية 12 ساعة يومياً، معتمدًا على تناول المأكولات الصحية التي تساعده على الحفاظ على لياقته البدنية، مع شرب كميات من المياه لتعويض الطاقة التي يستهلكها أثناء الرحلة.

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شرق آسيا.. رحالة سعودي يجوب 8 دول بدراجته الهوائية في 80 يومًا
سبق

يواصل السعودي عمر العمير، رحلته التي يجوب خلالها 8 دول في شرق آسيا على متن دراجته الهوائية، خلال 80 يومًا، وذلك بانطلاقه، الثلاثاء، من محطته الثانية إندونيسيا إلى ماليزيا، حيث يسعى لقطع مسافة 7 آلاف كيلومتر خلال رحلته، لنشر التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء وفقاً لـ"سكاي نيوز". 


وبدأ الرحالة السعودي "37 عاماً" رحلته في 17 ديسمبر 2016 من مقر قنصلية المملكة في مدينة مومباي بالهند، متجهاً إلى إندونيسيا، التي غادرها الثلاثاء في طريقه إلى ماليزيا ثم إلى كمبوديا - لاوس - فيتنام – الصين، ليختتم رحلته بزيارة هونغ كونغ.


ويركب العمير دراجته الهوائية 12 ساعة يومياً، معتمدًا على تناول المأكولات الصحية التي تساعده على الحفاظ على لياقته البدنية، مع شرب كميات من المياه لتعويض الطاقة التي يستهلكها أثناء الرحلة.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
08:54 PM
اخر تعديل
18 يناير 2017 - 20 ربيع الآخر 1438
08:33 AM

شرق آسيا.. رحالة سعودي يجوب 8 دول بدراجته الهوائية في 80 يومًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل السعودي عمر العمير، رحلته التي يجوب خلالها 8 دول في شرق آسيا على متن دراجته الهوائية، خلال 80 يومًا، وذلك بانطلاقه، الثلاثاء، من محطته الثانية إندونيسيا إلى ماليزيا، حيث يسعى لقطع مسافة 7 آلاف كيلومتر خلال رحلته، لنشر التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء وفقاً لـ"سكاي نيوز". 


وبدأ الرحالة السعودي "37 عاماً" رحلته في 17 ديسمبر 2016 من مقر قنصلية المملكة في مدينة مومباي بالهند، متجهاً إلى إندونيسيا، التي غادرها الثلاثاء في طريقه إلى ماليزيا ثم إلى كمبوديا - لاوس - فيتنام – الصين، ليختتم رحلته بزيارة هونغ كونغ.


ويركب العمير دراجته الهوائية 12 ساعة يومياً، معتمدًا على تناول المأكولات الصحية التي تساعده على الحفاظ على لياقته البدنية، مع شرب كميات من المياه لتعويض الطاقة التي يستهلكها أثناء الرحلة.

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