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شركة الإلكترونيات المتقدمة تشارك بمعرض "جيتكس دبي 2017"

لإبراز منتجاتها وقدراتها التقنية والفنية

تشارك شركة الإلكترونيات المتقدمة في معرض "جيتكس دبي 2017م" الحدث السنوي التقني الأكبر في المنطقة، الذي تتواصل فعالياته بأرض المعارض في مركز دبي العالمي للتجارة خلال الفترة 8-12 أكتوبر الجاري، لإبراز منتجاتها وقدراتها التقنية والفنية في تصميم وتطوير الأنظمة المختلفة، وتتمثل هذه المشاركة بإدارة الهندسة والتطوير ووحدة أعمال الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويُلقي جناح الشركة المشارك في جايتكس 2017 الضوء على منتجاتها والحلول المتنوعة في القطاعات ذات العلاقة بالمعرض؛ مثل قطاع أمن المعلومات والأمن السبراني، والقطاع الصحي، والقطاع الصناعي، وقطاع المدن الذكية والنقل الذكي، كما يبرز الجناح التقنيات الحديثة التي توظفها الشركة لتطوير وتقديم هذه المنتجات كاستخدامها لتقنيات إنترنت الأشياء، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتقنيات الواقع المعزز وغيرها.

وتحرص الشركة على الاستفادة من المعرض في تعزيز شراكاتها وتعاونها الإستراتيجي وتتوج ذلك بتوقيعها مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكات وتعاون إستراتيجي وتقني مع كبريات الشركات العالمية؛ مما يعزز من تكامل قدرات الشركة وخدماتها ومنتجاتها والحلول والأنظمة التي توفرها، وتقديم أعلى درجات الجودة لزبائن الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الإلكترونيات المتقدمة هي شركة وطنية سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1988 بناء على توجيهات حكومة المملكة العربية السعودية ضمن برنامج التوازن الاقتصادي لتكريس وتنمية القدرات المحلية في جوانب إستراتيجية مثل تصنيع وإصلاح وتوفير الأنظمة الإلكترونية المتقدمة لقطاعات مختلفة في المجالات العسكرية والمدنية وقطاع الاتصالات والطاقة والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى تصميم وتطوير البرمجيات وتقديم حلول متكاملة لقطاع الأعمال.

وهي إحدى الشركات الرائدة في المجالات التقنية المختلفة في المنطقة؛ حيث ظلت تواكب التقدم التقني الكبير الذي يشهده العالم اليوم، الذي لم يكن ليحدث لولا استثمارها المستمر في الشباب السعودي الطموح، وتدريبهم وحثهم على الاطلاع والمعرفة، ودعمها الدائم لنقل آخر ما توصلت إليه التقنية وتوطينها بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.

وتسعى الشركة للوصول إلى أعلى درجات الجودة في منتجاتها وبرامجها وخدماتها، وقد توجت ذلك بحصولها على كثير من شهادات الجودة العالمية والمحلية؛ كجائزة الملك عبدالعزيز للجودة للقطاع الصناعي لسنتي 2008 - 2016 – المركز الأول – وشهادة ISO 9001:2008، وشهادة AS9001 Rev C لنظام إدارة الجودة للفضاء والطيران، وشهادة AS9110 Rev A لنظام إدارة الجودة للفضاء والطيران في مجال الصيانة، بالإضافة إلى حصول شركة الإلكترونيات المتقدمة على شهادة CMMI level 3 التي تعد دليلًا على النضج في مجال البرمجيات والتطوير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة الإلكترونيات المتقدمة تشارك بمعرض "جيتكس دبي 2017"
سبق

تشارك شركة الإلكترونيات المتقدمة في معرض "جيتكس دبي 2017م" الحدث السنوي التقني الأكبر في المنطقة، الذي تتواصل فعالياته بأرض المعارض في مركز دبي العالمي للتجارة خلال الفترة 8-12 أكتوبر الجاري، لإبراز منتجاتها وقدراتها التقنية والفنية في تصميم وتطوير الأنظمة المختلفة، وتتمثل هذه المشاركة بإدارة الهندسة والتطوير ووحدة أعمال الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويُلقي جناح الشركة المشارك في جايتكس 2017 الضوء على منتجاتها والحلول المتنوعة في القطاعات ذات العلاقة بالمعرض؛ مثل قطاع أمن المعلومات والأمن السبراني، والقطاع الصحي، والقطاع الصناعي، وقطاع المدن الذكية والنقل الذكي، كما يبرز الجناح التقنيات الحديثة التي توظفها الشركة لتطوير وتقديم هذه المنتجات كاستخدامها لتقنيات إنترنت الأشياء، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتقنيات الواقع المعزز وغيرها.

وتحرص الشركة على الاستفادة من المعرض في تعزيز شراكاتها وتعاونها الإستراتيجي وتتوج ذلك بتوقيعها مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكات وتعاون إستراتيجي وتقني مع كبريات الشركات العالمية؛ مما يعزز من تكامل قدرات الشركة وخدماتها ومنتجاتها والحلول والأنظمة التي توفرها، وتقديم أعلى درجات الجودة لزبائن الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الإلكترونيات المتقدمة هي شركة وطنية سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1988 بناء على توجيهات حكومة المملكة العربية السعودية ضمن برنامج التوازن الاقتصادي لتكريس وتنمية القدرات المحلية في جوانب إستراتيجية مثل تصنيع وإصلاح وتوفير الأنظمة الإلكترونية المتقدمة لقطاعات مختلفة في المجالات العسكرية والمدنية وقطاع الاتصالات والطاقة والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى تصميم وتطوير البرمجيات وتقديم حلول متكاملة لقطاع الأعمال.

وهي إحدى الشركات الرائدة في المجالات التقنية المختلفة في المنطقة؛ حيث ظلت تواكب التقدم التقني الكبير الذي يشهده العالم اليوم، الذي لم يكن ليحدث لولا استثمارها المستمر في الشباب السعودي الطموح، وتدريبهم وحثهم على الاطلاع والمعرفة، ودعمها الدائم لنقل آخر ما توصلت إليه التقنية وتوطينها بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.

وتسعى الشركة للوصول إلى أعلى درجات الجودة في منتجاتها وبرامجها وخدماتها، وقد توجت ذلك بحصولها على كثير من شهادات الجودة العالمية والمحلية؛ كجائزة الملك عبدالعزيز للجودة للقطاع الصناعي لسنتي 2008 - 2016 – المركز الأول – وشهادة ISO 9001:2008، وشهادة AS9001 Rev C لنظام إدارة الجودة للفضاء والطيران، وشهادة AS9110 Rev A لنظام إدارة الجودة للفضاء والطيران في مجال الصيانة، بالإضافة إلى حصول شركة الإلكترونيات المتقدمة على شهادة CMMI level 3 التي تعد دليلًا على النضج في مجال البرمجيات والتطوير.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
05:32 PM

شركة الإلكترونيات المتقدمة تشارك بمعرض "جيتكس دبي 2017"

لإبراز منتجاتها وقدراتها التقنية والفنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك شركة الإلكترونيات المتقدمة في معرض "جيتكس دبي 2017م" الحدث السنوي التقني الأكبر في المنطقة، الذي تتواصل فعالياته بأرض المعارض في مركز دبي العالمي للتجارة خلال الفترة 8-12 أكتوبر الجاري، لإبراز منتجاتها وقدراتها التقنية والفنية في تصميم وتطوير الأنظمة المختلفة، وتتمثل هذه المشاركة بإدارة الهندسة والتطوير ووحدة أعمال الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويُلقي جناح الشركة المشارك في جايتكس 2017 الضوء على منتجاتها والحلول المتنوعة في القطاعات ذات العلاقة بالمعرض؛ مثل قطاع أمن المعلومات والأمن السبراني، والقطاع الصحي، والقطاع الصناعي، وقطاع المدن الذكية والنقل الذكي، كما يبرز الجناح التقنيات الحديثة التي توظفها الشركة لتطوير وتقديم هذه المنتجات كاستخدامها لتقنيات إنترنت الأشياء، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتقنيات الواقع المعزز وغيرها.

وتحرص الشركة على الاستفادة من المعرض في تعزيز شراكاتها وتعاونها الإستراتيجي وتتوج ذلك بتوقيعها مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكات وتعاون إستراتيجي وتقني مع كبريات الشركات العالمية؛ مما يعزز من تكامل قدرات الشركة وخدماتها ومنتجاتها والحلول والأنظمة التي توفرها، وتقديم أعلى درجات الجودة لزبائن الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الإلكترونيات المتقدمة هي شركة وطنية سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1988 بناء على توجيهات حكومة المملكة العربية السعودية ضمن برنامج التوازن الاقتصادي لتكريس وتنمية القدرات المحلية في جوانب إستراتيجية مثل تصنيع وإصلاح وتوفير الأنظمة الإلكترونية المتقدمة لقطاعات مختلفة في المجالات العسكرية والمدنية وقطاع الاتصالات والطاقة والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى تصميم وتطوير البرمجيات وتقديم حلول متكاملة لقطاع الأعمال.

وهي إحدى الشركات الرائدة في المجالات التقنية المختلفة في المنطقة؛ حيث ظلت تواكب التقدم التقني الكبير الذي يشهده العالم اليوم، الذي لم يكن ليحدث لولا استثمارها المستمر في الشباب السعودي الطموح، وتدريبهم وحثهم على الاطلاع والمعرفة، ودعمها الدائم لنقل آخر ما توصلت إليه التقنية وتوطينها بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.

وتسعى الشركة للوصول إلى أعلى درجات الجودة في منتجاتها وبرامجها وخدماتها، وقد توجت ذلك بحصولها على كثير من شهادات الجودة العالمية والمحلية؛ كجائزة الملك عبدالعزيز للجودة للقطاع الصناعي لسنتي 2008 - 2016 – المركز الأول – وشهادة ISO 9001:2008، وشهادة AS9001 Rev C لنظام إدارة الجودة للفضاء والطيران، وشهادة AS9110 Rev A لنظام إدارة الجودة للفضاء والطيران في مجال الصيانة، بالإضافة إلى حصول شركة الإلكترونيات المتقدمة على شهادة CMMI level 3 التي تعد دليلًا على النضج في مجال البرمجيات والتطوير.

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