أعلنت شركة "ديدي شوكينغ" لخدمة سيارة الأجرة عن استعدادها لدخول السوق السعودي عقب توسعها في بعض دول أوروبا. وكشفت "ديدي" أنَّها ستشكل شراكة إستراتيجية مع شركة "كريم" في السعودية كأول تعاون لها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفقاً لشبكة "بلومبرغ"، فإنه يتوقع أن يتم استخدام سيارات ديدي وكريم من خلال نفس التطبيق. وقالت متحدثة باسم ديدي الصينية إنَّ الشركتين "ستبحثان بعمق جميع المجالات المحتملة للشراكة وخلق منتجات وخدمات مناسبة للمستخدمين". وتدعم ديدي بشكل كبير من قبل مجموعة سوفت بنك المجموعة التي ساهمت بـ 5 مليارات دولار، ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي المستثمر الرئيس في صندوق رؤية سوفت بنك. وينتظر أن تنتقل "ديدي" بعد السعودية إلى باكستان وتركيا وشمال إفريقيا لتوسيع شبكتها، عقب منافستها الشرسة مع "أوبر" في الصين وشراء فرعها. وتسير ديدي أكثر من 14 مليون رحلة يومياً في الصين وتسيطر على 87% من حصة السوق الصينية.

شركة "ديدي" الصينية المنافسة لـ"أوبر" تدخل سوق سيارات الأجرة السعودي خالد علي سبق 2017-08-09 أعلنت شركة "ديدي شوكينغ" لخدمة سيارة الأجرة عن استعدادها لدخول السوق السعودي عقب توسعها في بعض دول أوروبا.



وكشفت "ديدي" أنَّها ستشكل شراكة إستراتيجية مع شركة "كريم" في السعودية كأول تعاون لها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ووفقاً لشبكة "بلومبرغ"، فإنه يتوقع أن يتم استخدام سيارات ديدي وكريم من خلال نفس التطبيق.



وقالت متحدثة باسم ديدي الصينية إنَّ الشركتين "ستبحثان بعمق جميع المجالات المحتملة للشراكة وخلق منتجات وخدمات مناسبة للمستخدمين".



وتدعم ديدي بشكل كبير من قبل مجموعة سوفت بنك المجموعة التي ساهمت بـ 5 مليارات دولار، ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي المستثمر الرئيس في صندوق رؤية سوفت بنك.



وينتظر أن تنتقل "ديدي" بعد السعودية إلى باكستان وتركيا وشمال إفريقيا لتوسيع شبكتها، عقب منافستها الشرسة مع "أوبر" في الصين وشراء فرعها.



وتسير ديدي أكثر من 14 مليون رحلة يومياً في الصين وتسيطر على 87% من حصة السوق الصينية.



09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438 10:59 PM

شركة "ديدي" الصينية المنافسة لـ"أوبر" تدخل سوق سيارات الأجرة السعودي عقب توسعها في بعض دول أوروبا وشراكتها مع "كريم"





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أعلنت شركة "ديدي شوكينغ" لخدمة سيارة الأجرة عن استعدادها لدخول السوق السعودي عقب توسعها في بعض دول أوروبا.



وكشفت "ديدي" أنَّها ستشكل شراكة إستراتيجية مع شركة "كريم" في السعودية كأول تعاون لها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ووفقاً لشبكة "بلومبرغ"، فإنه يتوقع أن يتم استخدام سيارات ديدي وكريم من خلال نفس التطبيق.



وقالت متحدثة باسم ديدي الصينية إنَّ الشركتين "ستبحثان بعمق جميع المجالات المحتملة للشراكة وخلق منتجات وخدمات مناسبة للمستخدمين".



وتدعم ديدي بشكل كبير من قبل مجموعة سوفت بنك المجموعة التي ساهمت بـ 5 مليارات دولار، ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي المستثمر الرئيس في صندوق رؤية سوفت بنك.



وينتظر أن تنتقل "ديدي" بعد السعودية إلى باكستان وتركيا وشمال إفريقيا لتوسيع شبكتها، عقب منافستها الشرسة مع "أوبر" في الصين وشراء فرعها.



وتسير ديدي أكثر من 14 مليون رحلة يومياً في الصين وتسيطر على 87% من حصة السوق الصينية.

