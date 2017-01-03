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شكوى موظف إداري بـ"تعليم عفيف" تنتهي بتدخل "نزاهة" والوزارة توجّه بالتحقيق

طالب فيها بالإنصاف وعدم تكليف المعلمين بأعمال إدارية خارج الدوام أو الانتداب

طالب موظف إداري بإدارة تعليم محافظة عفيف بمنطقة الرياض، في شكوى أوردها لجهات عدة، منها "نزاهة" ووزارة التعليم، والجهات المعنية بإنصاف الإداريين بالمحافظة من الظلم الواقع عليهم بشكل عام، لتطبيق الفقرة (ب) من المادة السابعة في لائحة الوظائف التعليمية، التي تنصّ على عدم تكليف المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية بالقيام بأعمال إدارية؛ حيث رصد الموظف تجاوزات عدة على إدارة تعليم المحافظة في هذا الجانب، وتكليف هؤلاء المعلمين بالقيام بأعمال إدارية، وتكليفهم في أوقات خارج الدوام أو الانتداب.

وتحرّكت وزارة التعليم، في ضوء خطاب وردها من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، ووجّهت بالتحقيق في ذلك وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم واتخاذ اللازم حيال هذه المخالفة، مطالبةً الإدارة بالالتزام بما وردها من تعاميم بشأن ضرورة تطبيق الفقرة (ب) من المادة السابعة من لائحة الوظائف التعليمية.

من جانبها، أوضحت إدارة تعليم عفيف لـ"سبق"، أن ما يتم من تكليف واعتمادات هي وفق الصلاحيات الممنوحة لمديري التعليم بتعميم الوزير رقم (361421811) في تاريخ 21/ 7/ 1436هـ المادة الثالثة، والحادية عشرة من قرار الصلاحيات، وهو معمول به في كل الإدارات التعليمية.

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شكوى موظف إداري بـ"تعليم عفيف" تنتهي بتدخل "نزاهة" والوزارة توجّه بالتحقيق
سبق

طالب موظف إداري بإدارة تعليم محافظة عفيف بمنطقة الرياض، في شكوى أوردها لجهات عدة، منها "نزاهة" ووزارة التعليم، والجهات المعنية بإنصاف الإداريين بالمحافظة من الظلم الواقع عليهم بشكل عام، لتطبيق الفقرة (ب) من المادة السابعة في لائحة الوظائف التعليمية، التي تنصّ على عدم تكليف المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية بالقيام بأعمال إدارية؛ حيث رصد الموظف تجاوزات عدة على إدارة تعليم المحافظة في هذا الجانب، وتكليف هؤلاء المعلمين بالقيام بأعمال إدارية، وتكليفهم في أوقات خارج الدوام أو الانتداب.

وتحرّكت وزارة التعليم، في ضوء خطاب وردها من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، ووجّهت بالتحقيق في ذلك وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم واتخاذ اللازم حيال هذه المخالفة، مطالبةً الإدارة بالالتزام بما وردها من تعاميم بشأن ضرورة تطبيق الفقرة (ب) من المادة السابعة من لائحة الوظائف التعليمية.

من جانبها، أوضحت إدارة تعليم عفيف لـ"سبق"، أن ما يتم من تكليف واعتمادات هي وفق الصلاحيات الممنوحة لمديري التعليم بتعميم الوزير رقم (361421811) في تاريخ 21/ 7/ 1436هـ المادة الثالثة، والحادية عشرة من قرار الصلاحيات، وهو معمول به في كل الإدارات التعليمية.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
01:48 PM
طالب فيها بالإنصاف وعدم تكليف المعلمين بأعمال إدارية خارج الدوام أو الانتداب

شكوى موظف إداري بـ"تعليم عفيف" تنتهي بتدخل "نزاهة" والوزارة توجّه بالتحقيق

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ياسر العتيبي - الرياض
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12,707

طالب موظف إداري بإدارة تعليم محافظة عفيف بمنطقة الرياض، في شكوى أوردها لجهات عدة، منها "نزاهة" ووزارة التعليم، والجهات المعنية بإنصاف الإداريين بالمحافظة من الظلم الواقع عليهم بشكل عام، لتطبيق الفقرة (ب) من المادة السابعة في لائحة الوظائف التعليمية، التي تنصّ على عدم تكليف المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية بالقيام بأعمال إدارية؛ حيث رصد الموظف تجاوزات عدة على إدارة تعليم المحافظة في هذا الجانب، وتكليف هؤلاء المعلمين بالقيام بأعمال إدارية، وتكليفهم في أوقات خارج الدوام أو الانتداب.

وتحرّكت وزارة التعليم، في ضوء خطاب وردها من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، ووجّهت بالتحقيق في ذلك وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم واتخاذ اللازم حيال هذه المخالفة، مطالبةً الإدارة بالالتزام بما وردها من تعاميم بشأن ضرورة تطبيق الفقرة (ب) من المادة السابعة من لائحة الوظائف التعليمية.

من جانبها، أوضحت إدارة تعليم عفيف لـ"سبق"، أن ما يتم من تكليف واعتمادات هي وفق الصلاحيات الممنوحة لمديري التعليم بتعميم الوزير رقم (361421811) في تاريخ 21/ 7/ 1436هـ المادة الثالثة، والحادية عشرة من قرار الصلاحيات، وهو معمول به في كل الإدارات التعليمية.

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