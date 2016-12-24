شيخ شمل قبائل " فهم " بالسعودية .. في ذمة الله

عاصر ملوك الدولة السعودية منذ التأسيس

انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم السبت، شيخ شمل قبائل " فهم " بالمملكة العربية السعودية، الشيخ عبد الرحمن بن خميس الفهمي، عن عمر يناهز 81 عاما.

جدير بالذكر أن الشيخ عبد الرحمن الفهمي، عاصر جميع ملوك المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ، حينما كان مع والده الشيخ خميس بن هلال الفهمي – رحمه الله ، قبل أن يصدر قرار تنصيبه شيخ شمل لقبائل " فهم " بالقرار رقم 546 وتاريخ 22/6/1384 هـ ، مرورا" بعهد " الملك سعود، ثم الملك فيصل، ثم الملك خالد ، ثم الملك فهد ، ثم الملك عبدالله -رحمهم الله- ، ثم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود.

وسوف تؤدى صلاة الميت على جثمان الفقيد الشيخ عبد الرحمن بن خميس الفهمي بعد صلاة عصر اليوم السبت بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.