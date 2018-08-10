"صحة الجوف" تنفي التحذير من ارتياد الأماكن العامة

أكدت اتخاذ الإجراءات لمنع انتشار عدوى "كورونا"

نفت "صحة الجوف"، عبر حسابها في "تويتر" صحة التحذيرات المتداولة والمنسوبة لمسؤوليها حول الوضع الصحي بالمنطقة، مشددة على أنها لم تحذر من ارتياد الأماكن العامة والتجمعات.

وكان نشطاء قد تداولوا على حساباتهم بتويتر رسالة نسبت لمدير عام صحة الجوف تقول: "وزارة الصحة تحيط بالابتعاد عن المنتزهات العامة لأن مرحلة الوباء بأعلى مستوياتها وتحيط بعدم الأكل في المطاعم وعدم الذهاب للمرافق العامة حتى نعلن عن انتهاء الفيروس.. وتحيط بزائري الجوف من الالتزام بسكنهم وعدم الخروج الانتباه من المطاعم ومقاهي الشيشة للشباب، وعلى العوائل عدم الخروج في هذه الفترة للمتنزهات".

وكشفت مصادر "سبق" أن وزارة الصحة أرسلت عدداً من الفرق تضمّ ذوي الخبرة في التعامل مع حالات سابقة بحيث تعمل على مدار الساعة للحد من انتشار الفيروس.

وكانت "الصحة" قد قالت في بيان صحفي سابق: أفاد مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة عن تسجيل إصابات ثانوية بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف.

وكانت الحالة الأولى قد أعلن عنها يوم ١٢ ذي القعدة ونتج عنها إصابتان لمخالطين منزليين ومريض منوم في المستشفى.

وأظهر فحص المخالطين عينات إيجابية لمخالط منزلي واحد وأربعة عاملين صحيين في مستشفى دومة الجندل العام، وكانوا جميعهم بدون أعراض.

ويتخذ مستشفى دومة الجندل العام، بالتنسيق مع الشؤون الصحية بمنطقة الجوف والإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة، عدداً من الإجراءات لتقييم مكافحة العدوى وأدوات الحماية الشخصية.

وشملت الإجراءات حصر المخالطين ومتابعتهم بالتنسيق مع فرق الصحة العامة وفريق الاستجابة السريعة بمركز القيادة والتحكم بصحة الجوف، وذلك حرصا على عدم انتشار العدوى.

وشددت "صحة الجوف" على أن الإجراءات تتم وفق الخطة المتفق عليها مع مركز القيادة والتحكم بما يكفل السيطرة على المرض وضمان عدم انتقال العدوى.