"صحة الرياض": جميع التطعيمات متوافرة وشح عالمي في لقاح الكبد "أ"

قالت: نعمل على توفيره واستهدفنا الأطفال الرضّع بثلاث جرعات

أكّدت مديرية الشؤون الصحية بالرياض، أن جميع التطعيمات متوافرة، وأن لقاح التهاب الكبد الوبائي "أ" يعاني شحاً عالمياً، وتعمل "الصحة" على توفيره.

وأضافت "الصحة" في ردّها على خبر نشرته "سبق" تحت عنوان "الأفلاج تشكو خلو مراكزها من لقاح (الكبدي) للأطفال": تم استهداف الأطفال الرضّع بثلاث جرعات من لقاحات: السعال الديكي، الدفتريا، الكزاز، المستدامة النزلية، والتهاب الكبدي "ب"، ولقاح شلل الأطفال, حيث بلغت التغطية بالجرعة الثالثة الأساسية من هذه اللقاحات 98.3 % وهي الجرعة التي تعتبر من مؤشرات منظمة الصحة العالمية لنجاح برنامج التغطية بالتطعيمات.

وتابعت: إضافة إلى مؤشر التغطية بالجرعة الأولى من لقاح الثلاثي الفيروسي (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية و النكاف) التي بلغت النسبة فيها (97.6 %)؛ مبينة أنه للإبلاغ عن أيّ نقص في التطعيمات التواصل مع خدمة 937.