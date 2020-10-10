النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة الرياض": جميع التطعيمات متوافرة وشح عالمي في لقاح الكبد "أ"

قالت: نعمل على توفيره واستهدفنا الأطفال الرضّع بثلاث جرعات

أكّدت مديرية الشؤون الصحية بالرياض، أن جميع التطعيمات متوافرة، وأن لقاح التهاب الكبد الوبائي "أ" يعاني شحاً عالمياً، وتعمل "الصحة" على توفيره.

وأضافت "الصحة" في ردّها على خبر نشرته "سبق" تحت عنوان "الأفلاج تشكو خلو مراكزها من لقاح (الكبدي) للأطفال": تم استهداف الأطفال الرضّع بثلاث جرعات من لقاحات: السعال الديكي، الدفتريا، الكزاز، المستدامة النزلية، والتهاب الكبدي "ب"، ولقاح شلل الأطفال, حيث بلغت التغطية بالجرعة الثالثة الأساسية من هذه اللقاحات 98.3 % وهي الجرعة التي تعتبر من مؤشرات منظمة الصحة العالمية لنجاح برنامج التغطية بالتطعيمات.

وتابعت: إضافة إلى مؤشر التغطية بالجرعة الأولى من لقاح الثلاثي الفيروسي (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية و النكاف) التي بلغت النسبة فيها (97.6 %)؛ مبينة أنه للإبلاغ عن أيّ نقص في التطعيمات التواصل مع خدمة 937.

الأفلاج تشكو خلو مراكزها من لقاح "الكبدي" للأطفال

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة الرياض": جميع التطعيمات متوافرة وشح عالمي في لقاح الكبد "أ"
سبق

أكّدت مديرية الشؤون الصحية بالرياض، أن جميع التطعيمات متوافرة، وأن لقاح التهاب الكبد الوبائي "أ" يعاني شحاً عالمياً، وتعمل "الصحة" على توفيره.

وأضافت "الصحة" في ردّها على خبر نشرته "سبق" تحت عنوان "الأفلاج تشكو خلو مراكزها من لقاح (الكبدي) للأطفال": تم استهداف الأطفال الرضّع بثلاث جرعات من لقاحات: السعال الديكي، الدفتريا، الكزاز، المستدامة النزلية، والتهاب الكبدي "ب"، ولقاح شلل الأطفال, حيث بلغت التغطية بالجرعة الثالثة الأساسية من هذه اللقاحات 98.3 % وهي الجرعة التي تعتبر من مؤشرات منظمة الصحة العالمية لنجاح برنامج التغطية بالتطعيمات.

وتابعت: إضافة إلى مؤشر التغطية بالجرعة الأولى من لقاح الثلاثي الفيروسي (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية و النكاف) التي بلغت النسبة فيها (97.6 %)؛ مبينة أنه للإبلاغ عن أيّ نقص في التطعيمات التواصل مع خدمة 937.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
11:57 AM

"صحة الرياض": جميع التطعيمات متوافرة وشح عالمي في لقاح الكبد "أ"

قالت: نعمل على توفيره واستهدفنا الأطفال الرضّع بثلاث جرعات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,463

أكّدت مديرية الشؤون الصحية بالرياض، أن جميع التطعيمات متوافرة، وأن لقاح التهاب الكبد الوبائي "أ" يعاني شحاً عالمياً، وتعمل "الصحة" على توفيره.

وأضافت "الصحة" في ردّها على خبر نشرته "سبق" تحت عنوان "الأفلاج تشكو خلو مراكزها من لقاح (الكبدي) للأطفال": تم استهداف الأطفال الرضّع بثلاث جرعات من لقاحات: السعال الديكي، الدفتريا، الكزاز، المستدامة النزلية، والتهاب الكبدي "ب"، ولقاح شلل الأطفال, حيث بلغت التغطية بالجرعة الثالثة الأساسية من هذه اللقاحات 98.3 % وهي الجرعة التي تعتبر من مؤشرات منظمة الصحة العالمية لنجاح برنامج التغطية بالتطعيمات.

وتابعت: إضافة إلى مؤشر التغطية بالجرعة الأولى من لقاح الثلاثي الفيروسي (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية و النكاف) التي بلغت النسبة فيها (97.6 %)؛ مبينة أنه للإبلاغ عن أيّ نقص في التطعيمات التواصل مع خدمة 937.

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,607
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,877
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,278
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,630

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة