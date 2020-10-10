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"صحة الطائف": التشغيل الافتراضي لمستشفى النساء خلال أسابيع

بعد سنوات من إلحاقه بتخصصي المحافظة.. وبسعة 300 سرير

أعلنت صحة الطائف بأن التشغيل الكامل لمستشفى النساء والولادة بمبناه الجديد سيتم -بإذن الله- خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

وتفقد مدير الصحة في الطائف، صالح بن سعد المونس، يرافقه عدد من قيادات الصحة أعمال التجهيز النهائية في مبنى النساء والولادة بمقره الجديد في مجمع الملك فيصل الطبي، واستمع الجميع إلى شرح موجز من مدير المستشفى عن الخطوات الأخيرة للتجهيز.

وكان "المونس" اعتمد في وقتٍ سابق الخطة التنفيذية للنقل والتي تقضي بأن يتم تشغيل المستشفى بشكلٍ افتراضي لمدة أسبوع للتأكد من الجاهزية التشغيلية للأجهزة والخدمات المساندة والطواقم الصحية والطبية، ومن ثم إطلاق التشغيل الكامل بعد نجاح التشغيل الافتراضي وتفادي الملاحظات .

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبد الهادي الربيعي، أن التشغيل الكامل للمستشفى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن هذه الجولة تسبق التشغيل الافتراضي الذي يستمر أسبوعا بكامل طاقة المستشفى التشغيلية بهدف رصد وتلافي الملاحظات التشغيلية.

وأضاف أن هذا التشغيل سيكون بإشراف مدير صحة الطائف شخصيًا، والذي سينقل عمله للمستشفى طيلة فترة التشغيل التجريبي وبعض القيادات الصحية، مؤكدًا أنه وخلال الأسابيع المقبلة سيتم إعلان النقل الكامل لمستشفى النساء والولاده بما في ذلك أقسام الحضانة والولادة والعمليات والعيادات الخارجية .

وأكد "الربيعي" أن التشغيل الكامل سيكون بسعة 300 سرير، وسيتم النقل بشكل كامل للمستشفى وأقسامه المختلفة في وقتٍ واحد قريبًا .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة الطائف": التشغيل الافتراضي لمستشفى النساء خلال أسابيع
سبق

أعلنت صحة الطائف بأن التشغيل الكامل لمستشفى النساء والولادة بمبناه الجديد سيتم -بإذن الله- خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

وتفقد مدير الصحة في الطائف، صالح بن سعد المونس، يرافقه عدد من قيادات الصحة أعمال التجهيز النهائية في مبنى النساء والولادة بمقره الجديد في مجمع الملك فيصل الطبي، واستمع الجميع إلى شرح موجز من مدير المستشفى عن الخطوات الأخيرة للتجهيز.

وكان "المونس" اعتمد في وقتٍ سابق الخطة التنفيذية للنقل والتي تقضي بأن يتم تشغيل المستشفى بشكلٍ افتراضي لمدة أسبوع للتأكد من الجاهزية التشغيلية للأجهزة والخدمات المساندة والطواقم الصحية والطبية، ومن ثم إطلاق التشغيل الكامل بعد نجاح التشغيل الافتراضي وتفادي الملاحظات .

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبد الهادي الربيعي، أن التشغيل الكامل للمستشفى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن هذه الجولة تسبق التشغيل الافتراضي الذي يستمر أسبوعا بكامل طاقة المستشفى التشغيلية بهدف رصد وتلافي الملاحظات التشغيلية.

وأضاف أن هذا التشغيل سيكون بإشراف مدير صحة الطائف شخصيًا، والذي سينقل عمله للمستشفى طيلة فترة التشغيل التجريبي وبعض القيادات الصحية، مؤكدًا أنه وخلال الأسابيع المقبلة سيتم إعلان النقل الكامل لمستشفى النساء والولاده بما في ذلك أقسام الحضانة والولادة والعمليات والعيادات الخارجية .

وأكد "الربيعي" أن التشغيل الكامل سيكون بسعة 300 سرير، وسيتم النقل بشكل كامل للمستشفى وأقسامه المختلفة في وقتٍ واحد قريبًا .

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
02:38 PM

"صحة الطائف": التشغيل الافتراضي لمستشفى النساء خلال أسابيع

بعد سنوات من إلحاقه بتخصصي المحافظة.. وبسعة 300 سرير

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فهد العتيبي - الطائف
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أعلنت صحة الطائف بأن التشغيل الكامل لمستشفى النساء والولادة بمبناه الجديد سيتم -بإذن الله- خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

وتفقد مدير الصحة في الطائف، صالح بن سعد المونس، يرافقه عدد من قيادات الصحة أعمال التجهيز النهائية في مبنى النساء والولادة بمقره الجديد في مجمع الملك فيصل الطبي، واستمع الجميع إلى شرح موجز من مدير المستشفى عن الخطوات الأخيرة للتجهيز.

وكان "المونس" اعتمد في وقتٍ سابق الخطة التنفيذية للنقل والتي تقضي بأن يتم تشغيل المستشفى بشكلٍ افتراضي لمدة أسبوع للتأكد من الجاهزية التشغيلية للأجهزة والخدمات المساندة والطواقم الصحية والطبية، ومن ثم إطلاق التشغيل الكامل بعد نجاح التشغيل الافتراضي وتفادي الملاحظات .

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبد الهادي الربيعي، أن التشغيل الكامل للمستشفى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن هذه الجولة تسبق التشغيل الافتراضي الذي يستمر أسبوعا بكامل طاقة المستشفى التشغيلية بهدف رصد وتلافي الملاحظات التشغيلية.

وأضاف أن هذا التشغيل سيكون بإشراف مدير صحة الطائف شخصيًا، والذي سينقل عمله للمستشفى طيلة فترة التشغيل التجريبي وبعض القيادات الصحية، مؤكدًا أنه وخلال الأسابيع المقبلة سيتم إعلان النقل الكامل لمستشفى النساء والولاده بما في ذلك أقسام الحضانة والولادة والعمليات والعيادات الخارجية .

وأكد "الربيعي" أن التشغيل الكامل سيكون بسعة 300 سرير، وسيتم النقل بشكل كامل للمستشفى وأقسامه المختلفة في وقتٍ واحد قريبًا .

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