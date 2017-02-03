"صحة الطائف" ترفع جاهزيتها تحسباً للكتلة الهوائية الباردة

بعد انخفاض الحرارة حتى 7 درجات مئوية خلال فترة الليل

دعت إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الطائف الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من الكتلة الهوائية المتوقعة خلال هذه الأيام، حيث طلبت من الجميع ضرورة عدم التعرض للتيار البارد والحرص على تدفئة الأطفال والإكثار من تناول السوائل الدافئة، وتناول فواكه الحمضيات الغنية بفيتامين "c".

وشددت على الابتعاد عن استخدام "الفحم" في التدفئة وبالذات في المواقع المغلقة لأن ذلك قد يؤدي إلى الوفاة .

من ناحيته، وجّه مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المؤنس برفع الجاهزية والاستعداد داخل المستشفيات وأقسام الطوارئ تحسبًا لأي طارئ.

وأكد أهمية تمرير جميع التحذيرات الواردة من الأرصاد إلى جميع المستشفيات والمراكز الصحية مع المتابعة لكافة الأوضاع والمتضمنة وجود كتلة هوائية شديدة باردة على أجواء المملكة مع ما يقتضيه الوضع من رفع الجاهزية واتخاذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات.

يُشار إلى أن الطائف شهدت انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة وصل إلى "7 درجات"، خلال فترة الليل وحتى ساعات الفجر، ويتوقع استمرار الانخفاض خلال الأيام القادمة.