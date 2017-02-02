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"صحة الطائف" تنفي اختطاف مولود من مستشفى الملك عبدالعزيز

"الربيعي": تصرف احترازي بعد خروج إحدى الأمهات بمولودها دون السماح لها

نفت "صحة الطائف" ما يتردد عن اختطاف مولود من داخل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي؛ لافتة إلى أن والدة الطفلة هي التي خرجت بها دون المرور بمسؤول المغادرة.

 

وقال المتحدث الرسمي لـ"صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي: إنه لا صحة لما يتم تداوله حول وجود حالة اختطاف لمولود داخل مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف؛ مؤكداً أن هناك تصرفاً احترازياً تم داخل المستشفى؛ نظراً لخروج إحدى الأمهات بمولودها قبل المرور بكونتر المغادرة الداخلي للحضانة.

 

وأضاف: تم على الفور إطلاق الكود الأمني لمثل هذه الحالات، والتعامل مع الكود المُعلَن من قِبَل كافة طواقم المستشفى، وإيقاف الأم داخل ممر الدور الأرضي وبرفقتها الطفلة قبل مغادرتها، وإعادتها لاستكمال الإجراء الرسمي للتسليم؛ مقدماً الشكر والتقدير للعاملين بالمستشفى؛ لسرعة استجابتهم وتعاملهم الصحيح مع ما يقتضيه الموقف.

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"صحة الطائف" تنفي اختطاف مولود من مستشفى الملك عبدالعزيز
سبق

نفت "صحة الطائف" ما يتردد عن اختطاف مولود من داخل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي؛ لافتة إلى أن والدة الطفلة هي التي خرجت بها دون المرور بمسؤول المغادرة.

 

وقال المتحدث الرسمي لـ"صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي: إنه لا صحة لما يتم تداوله حول وجود حالة اختطاف لمولود داخل مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف؛ مؤكداً أن هناك تصرفاً احترازياً تم داخل المستشفى؛ نظراً لخروج إحدى الأمهات بمولودها قبل المرور بكونتر المغادرة الداخلي للحضانة.

 

وأضاف: تم على الفور إطلاق الكود الأمني لمثل هذه الحالات، والتعامل مع الكود المُعلَن من قِبَل كافة طواقم المستشفى، وإيقاف الأم داخل ممر الدور الأرضي وبرفقتها الطفلة قبل مغادرتها، وإعادتها لاستكمال الإجراء الرسمي للتسليم؛ مقدماً الشكر والتقدير للعاملين بالمستشفى؛ لسرعة استجابتهم وتعاملهم الصحيح مع ما يقتضيه الموقف.

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
01:20 PM
"الربيعي": تصرف احترازي بعد خروج إحدى الأمهات بمولودها دون السماح لها

"صحة الطائف" تنفي اختطاف مولود من مستشفى الملك عبدالعزيز

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فهد العتيبي - الطائف
5
6,198

نفت "صحة الطائف" ما يتردد عن اختطاف مولود من داخل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي؛ لافتة إلى أن والدة الطفلة هي التي خرجت بها دون المرور بمسؤول المغادرة.

 

وقال المتحدث الرسمي لـ"صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي: إنه لا صحة لما يتم تداوله حول وجود حالة اختطاف لمولود داخل مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف؛ مؤكداً أن هناك تصرفاً احترازياً تم داخل المستشفى؛ نظراً لخروج إحدى الأمهات بمولودها قبل المرور بكونتر المغادرة الداخلي للحضانة.

 

وأضاف: تم على الفور إطلاق الكود الأمني لمثل هذه الحالات، والتعامل مع الكود المُعلَن من قِبَل كافة طواقم المستشفى، وإيقاف الأم داخل ممر الدور الأرضي وبرفقتها الطفلة قبل مغادرتها، وإعادتها لاستكمال الإجراء الرسمي للتسليم؛ مقدماً الشكر والتقدير للعاملين بالمستشفى؛ لسرعة استجابتهم وتعاملهم الصحيح مع ما يقتضيه الموقف.

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