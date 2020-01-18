صحة القصيم تغلق مجمعًا خاصًا لطب الأسنان ببريدة

لعدم استكمال إجراءات التشغيل واستخراج الترخيص

أغلقت إدارة شؤون القطاع الطبي الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، مجمعاً لطب الأسنان بمدينة بريدة ، بعد رصد مخالفة استوجبت الإغلاق وفقاً للأنظمة والتعليمات.

وذكر مدير إدارة شؤون القطاع الطبي الخاص بصحة القصيم صالح السعيد، أن اللجان المختصة بالمنشآت الصحية الخاصة قد رصدت تشغيل مجمعاً لطب الأسنان ببريدة دون استكمال بقية الإجراءات والحصول على الترخيص النهائي.

ودعا "السعيد" المنشآت الطبية الخاصة إلى الإلتزام بالاشتراطات المطلوبة لتشعيل المنشآت الصحية الخاصة.

وقال: "هناك جولات ميدانية للجان بأوقات متفاوته وبدون مواعيد محددة ، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ومراجعة تحقق جميع الاشتراطات المطلوبة، ويتم تطبيق العقوبات على المخالفات".