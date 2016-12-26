"صحة بيشة": قرار وقف الإجازة المرضية "تصرف فردي"

تجاوبًا مع "سبق".. أكدت تطبيق الأنظمة لحفظ حقوق العاملين

أفادت "صحة بيشة" أن ما قرره أحد المسؤولين بقطاع سبت العلايا بشأت إيقاف الإجازات المرضية بالمراكز الصحية لعدد من المعلمين والمعلمات والكادر الإداري هو "تصرف فردي".

وقالت "صحة بيشة" إنها تطبق أنظمة ولوائح الإجازات المرضية التي تكفل للمعلمين والمعلمات حقوقهم.

جاء ذلك تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" بعنوان "المراكز الصحية ببيشة ترفض إعطاء المعلمين إجازات مرضية".

وقال المتحدث الإعلامي باسم صحة بيشة عبدالله سعيد الغامدي: "نؤكد للجميع أن الصحة في بيشة تطبق أنظمة ولوائح الإجازات المرضية والتي تكفل للمعلمين والمعلمات حقهم فيها".

وأضاف: "ما تم اتخاذه من إجراء إيقاف هذه الإجازات هو تصرف فردي وقد تم التوجيه بتنفيذ لائحة التقارير الطبية المنظمة لمنح الإجازات والمعمول بها في جميع المرافق الصحية".

يشار إلى أن "سبق" نشرت تذمر واستياء عدد من المعلمين والمعلمات والإداريين بتعليم سبت العلايا من خطاب موجه من أحد المسؤولين في القطاعات الصحية لصحة بيشة، تضمن آلية للتعامل مع الإجازات المرضية بعدم منح أي منهم إجازة مرضية وإسناد ذلك على الوحدة الصحية التابعة لمكتب التعليم بالمحافظة.

وكان عدد من المعلمين والإداريين بالتعليم قد فوجئوا بمنع المراكز الصحية بقطاع سبت العلايا منح المستحقين منهم للإجازة المرضية، وأنه عليهم التوجه للوحدة الصحية المدرسية بحجة أنها جهة الاختصاص للكادر التعليمي والإداري.