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"صحة تبوك" تؤكد اتخاذ كل التدابير لمواجهة التحذيرات المناخية

توفر الاحتياجات الطبيةَ والدوائيةَ في المستشفيات والمراكز الصحية

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم "صحة تبوك"، عطاالله بن محمد العمراني، أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك تتعامل بشكل جادٍّ مع التحذيرات المناخية التي تطلقها سواء الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أو المديرية العامة للدفاع المدني.

 

وقال "العمراني": "يتم تمرير هذه التحذيرات إلى كافة مستشفيات المنطقة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وهي على جاهزية تامة على مدار الساعة في كافة قطاعاتها الصحية لاستقبال أي حالات مرضية جراء هذه الظروف المناخية القاسية؛ من تدنٍّ كبير في درجات الحرارة التي من المتوقع أن تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام، والتي تلامس فيها درجات الحرارة الصغرى الصفر المئوي".

 

وأضاف: "تحرص صحة تبوك على توفير التدفئة اللازمة للمرضى المنومين في المستشفيات وتوفير الاحتياجات الطبية والدوائية في كل المستشفيات والمراكز الصحية".

 

وأردف: "تتخذ فِرَق الصيانة إجراءات الصيانة الدورية لأجهزة التكييف في كل المرافق الصحية والتأكد من عملها بالشكل المطلوب".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة تبوك" تؤكد اتخاذ كل التدابير لمواجهة التحذيرات المناخية
سبق

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم "صحة تبوك"، عطاالله بن محمد العمراني، أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك تتعامل بشكل جادٍّ مع التحذيرات المناخية التي تطلقها سواء الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أو المديرية العامة للدفاع المدني.

 

وقال "العمراني": "يتم تمرير هذه التحذيرات إلى كافة مستشفيات المنطقة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وهي على جاهزية تامة على مدار الساعة في كافة قطاعاتها الصحية لاستقبال أي حالات مرضية جراء هذه الظروف المناخية القاسية؛ من تدنٍّ كبير في درجات الحرارة التي من المتوقع أن تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام، والتي تلامس فيها درجات الحرارة الصغرى الصفر المئوي".

 

وأضاف: "تحرص صحة تبوك على توفير التدفئة اللازمة للمرضى المنومين في المستشفيات وتوفير الاحتياجات الطبية والدوائية في كل المستشفيات والمراكز الصحية".

 

وأردف: "تتخذ فِرَق الصيانة إجراءات الصيانة الدورية لأجهزة التكييف في كل المرافق الصحية والتأكد من عملها بالشكل المطلوب".

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
01:52 PM
توفر الاحتياجات الطبيةَ والدوائيةَ في المستشفيات والمراكز الصحية

"صحة تبوك" تؤكد اتخاذ كل التدابير لمواجهة التحذيرات المناخية

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نواف الغضوري - تبوك
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أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم "صحة تبوك"، عطاالله بن محمد العمراني، أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك تتعامل بشكل جادٍّ مع التحذيرات المناخية التي تطلقها سواء الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أو المديرية العامة للدفاع المدني.

 

وقال "العمراني": "يتم تمرير هذه التحذيرات إلى كافة مستشفيات المنطقة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وهي على جاهزية تامة على مدار الساعة في كافة قطاعاتها الصحية لاستقبال أي حالات مرضية جراء هذه الظروف المناخية القاسية؛ من تدنٍّ كبير في درجات الحرارة التي من المتوقع أن تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام، والتي تلامس فيها درجات الحرارة الصغرى الصفر المئوي".

 

وأضاف: "تحرص صحة تبوك على توفير التدفئة اللازمة للمرضى المنومين في المستشفيات وتوفير الاحتياجات الطبية والدوائية في كل المستشفيات والمراكز الصحية".

 

وأردف: "تتخذ فِرَق الصيانة إجراءات الصيانة الدورية لأجهزة التكييف في كل المرافق الصحية والتأكد من عملها بالشكل المطلوب".

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