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صحة تبوك عن صاحبة  هاشتاق "#فتاة_العشرين": محل اهتمامنا

قالت: إنها تتابع حالتها ووصل لها متبرع بعد أن عدل الأول عن قراره

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك أنها تتابع حالة المواطنة "أمل" المصابة بفشل كلوي والتي أطلقت هاشتاقا تناشد البحث عن متبرع عبر موقع  التواصل الاجتماعي تويتر حمل عنوان #فتاة_العشرين_تناشد_وزارة_الصحة. 

 

وأوضحت صحة تبوك أن المريضة محل اهتمام ورعاية من قبل الفريق الطبي في مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الملك خالد ، وأن المريضة مدرج اسمها ضمن قوائم الانتظار للتبرع بالكلى , وقد سبق أن تقدم لها متبرع  وتم إرسال كافة بياناته إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام إلا أن المتبرع عدل عن قراره في اللحظات الأخيرة ، وبقي اسم المريضة على قائمة الانتظار مرة أخرى.

 

وأضافت تلقى مكتب التنسيق الخاص بزراعة الأعضاء بمستشفى الملك خالد صباح اليوم الأحد طلباً من أحد المواطنين بتبرعه للمريضة ،  وقد وجه مدير المستشفى الدكتور عبدالرحمن الطلوحي بالعمل على سرعة إنهاء كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بالمتبرع.

 

وقالت المديرية إنها تؤكد حرصها واهتمامها بمرضى الكلى حيث يجري حاليا الانتهاء من تجهيز أحدث المراكز المتخصصة في الغسيل الكلوي بالمنطقة ضمن مجمع الملك عبدالله الطبي ويضم 30 محطة غسيل كلوي حيث يمكن لكل محطة خدمة مريضين وبسعة تصل إلى أكثر من 120 مريضا يتلقون الغسيل الكلوي وفق أعلى المعايير العالمية ويشرف على تشغيل المركز شركة دافيتا هيلث كير الأمريكية.

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صحة تبوك عن صاحبة  هاشتاق "#فتاة_العشرين": محل اهتمامنا
سبق

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك أنها تتابع حالة المواطنة "أمل" المصابة بفشل كلوي والتي أطلقت هاشتاقا تناشد البحث عن متبرع عبر موقع  التواصل الاجتماعي تويتر حمل عنوان #فتاة_العشرين_تناشد_وزارة_الصحة. 

 

وأوضحت صحة تبوك أن المريضة محل اهتمام ورعاية من قبل الفريق الطبي في مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الملك خالد ، وأن المريضة مدرج اسمها ضمن قوائم الانتظار للتبرع بالكلى , وقد سبق أن تقدم لها متبرع  وتم إرسال كافة بياناته إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام إلا أن المتبرع عدل عن قراره في اللحظات الأخيرة ، وبقي اسم المريضة على قائمة الانتظار مرة أخرى.

 

وأضافت تلقى مكتب التنسيق الخاص بزراعة الأعضاء بمستشفى الملك خالد صباح اليوم الأحد طلباً من أحد المواطنين بتبرعه للمريضة ،  وقد وجه مدير المستشفى الدكتور عبدالرحمن الطلوحي بالعمل على سرعة إنهاء كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بالمتبرع.

 

وقالت المديرية إنها تؤكد حرصها واهتمامها بمرضى الكلى حيث يجري حاليا الانتهاء من تجهيز أحدث المراكز المتخصصة في الغسيل الكلوي بالمنطقة ضمن مجمع الملك عبدالله الطبي ويضم 30 محطة غسيل كلوي حيث يمكن لكل محطة خدمة مريضين وبسعة تصل إلى أكثر من 120 مريضا يتلقون الغسيل الكلوي وفق أعلى المعايير العالمية ويشرف على تشغيل المركز شركة دافيتا هيلث كير الأمريكية.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
03:03 PM
قالت: إنها تتابع حالتها ووصل لها متبرع بعد أن عدل الأول عن قراره

صحة تبوك عن صاحبة  هاشتاق "#فتاة_العشرين": محل اهتمامنا

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بدر الجبل - تبوك
3
15,152

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك أنها تتابع حالة المواطنة "أمل" المصابة بفشل كلوي والتي أطلقت هاشتاقا تناشد البحث عن متبرع عبر موقع  التواصل الاجتماعي تويتر حمل عنوان #فتاة_العشرين_تناشد_وزارة_الصحة. 

 

وأوضحت صحة تبوك أن المريضة محل اهتمام ورعاية من قبل الفريق الطبي في مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الملك خالد ، وأن المريضة مدرج اسمها ضمن قوائم الانتظار للتبرع بالكلى , وقد سبق أن تقدم لها متبرع  وتم إرسال كافة بياناته إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام إلا أن المتبرع عدل عن قراره في اللحظات الأخيرة ، وبقي اسم المريضة على قائمة الانتظار مرة أخرى.

 

وأضافت تلقى مكتب التنسيق الخاص بزراعة الأعضاء بمستشفى الملك خالد صباح اليوم الأحد طلباً من أحد المواطنين بتبرعه للمريضة ،  وقد وجه مدير المستشفى الدكتور عبدالرحمن الطلوحي بالعمل على سرعة إنهاء كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بالمتبرع.

 

وقالت المديرية إنها تؤكد حرصها واهتمامها بمرضى الكلى حيث يجري حاليا الانتهاء من تجهيز أحدث المراكز المتخصصة في الغسيل الكلوي بالمنطقة ضمن مجمع الملك عبدالله الطبي ويضم 30 محطة غسيل كلوي حيث يمكن لكل محطة خدمة مريضين وبسعة تصل إلى أكثر من 120 مريضا يتلقون الغسيل الكلوي وفق أعلى المعايير العالمية ويشرف على تشغيل المركز شركة دافيتا هيلث كير الأمريكية.

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