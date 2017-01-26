صحة جازان تتورط في فخ الصيادلة.. توظيف بلا مفاضلة والتسجيلات شاهدة

حصلت عليها "سبق".. ومقولة "ماذا ستستفيد لو حُكم شرعاً" تطرح الاستفهامات

كشفت تسجيلات حصلت عليها "سبق"، توظيف مجموعة من الصيادلة في صحة جازان دونما إعلان وظائف أو مسابقة وظيفية ، مؤكدة زيف ما ادعته إحدى وسائل الإعلام في تناولها القضية بنفيها التام ، في الوقت الذي يباشر فيه الصيادلة عملهم في المستشفيات!



وأثبتت التسجيلات ، قيام أحد مسؤولي صحة جازان بتوظيف مجموعة صيادلة بالتقدم لديه بملفاتهم ، وقيامه بالرفع للوزارة من أجل توظيفهم ، مؤكدة ما ذكرته مصادر "سبق" في وقتٍ سابق حيال ردة فعل المسؤول الآخر بصحة جازان الذي قال للشاكي: "مثلاً ماذا ستستفيد لو حُكم شرعاً أو إدارياً المسؤول الذي قام بتوظيف هؤلاء بشكل مخالف" ، وزاد مطالبًا بانتظار بقية الخريجين "دكتور صيدلي" حتى فتح تقديم جديد.



وكانت قد اتهمت مصادر مطلعة؛ المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان ،ممثلةً بأحد مسؤوليها، بتوظيف مجموعة من الصيادلة في مستشفياتها فيما تتخلل الاتهامات كشفًا عن علاقات تربط الموظفين بمسؤولين في الصحة نفسها ، في الوقت الذي أكدت المصادر أن الموظفين الجدد يوجد من هو أعلى منهم درجات ولم يُتَح لهم التقديم أو التوظيف.



وقال الناطق الإعلامي لصحة جازان ،نبيل غاوي، في وقت سابق رداً على استفسار لـ"سبق": "نفيدكم أن الإجراءات اللازمة للتوظيف وتوجيه الموظفين تكون وفق الأنظمة ووفق "المفاضلات النظامية" ، وما يحقق ويلبي حاجة العمل والمصلحة العامة، وفي حال وجود أي استفسار فقد تم تخصيص مركز اتصال لجميع موظفي الوزارة ؛ حيث يمكن الاتصال من قبل الموظف على الرقم: (0112124247) خلال ساعات العمل وطلب أي معلومة أو تقديم شكوى أو متابعة ؛ حيث أن هذه الخدمة مقدمة من قبل وكالة الموارد البشرية حرصاً من وزارة الصحة على تقديم جميع الخدمات للموظفين والإجابة على استفساراتهم".