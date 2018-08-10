"صحة جدة": طفل مستشفى المساعدية يعاني هشاشة العظام

والده اتهم طبيبة مشرفة بالتسبب في الإصابة وطالب بإنصافه

أكد المتحدث الإعلامي باسم "صحة جدة" عبدالله الغامدي أن الطفل الذي ولد بتاريخ 10/9/1438 ووزنه 855 جماً، قد أصيب بجرثومة وتلقى العلاج, مشيراً إلى أن الأشعة التي أجريت له كشفت أن سبب الكسر في الفخذ الأيمن هو هشاشة العظام.

وقال "الغامدي": كما هو معروف بالنسبة للأطفال الخدج فإنهم معرضون للالتهابات حيث أن المناعة تكون ضعيفة في تلك الفترة.

وأضاف: لوحظ تورم في الفخذ الأيمن وبعد إجراء الأشعة في مستشفى المساعدية ثبت وجود كسر في الفخذ الأيمن فأحيلت الحالة إلى مستشفى الملك فهد في جدة وتلقى الطفل العلاج اللازم.

وأردف: هشاشة العظام تحصل للأطفال الخدج بنسبة 55% في الأطفال الذين يكون وزنهم أقل من ألف جم ونسبة حدوث كسر تلقائي حوالي 16% .

وقد اتهم مواطن بجدة طبيبة مشرفة في مستشفى المساعدية بجدة بالتسبب في إصابة ابنه بكسر في فخذه عنده ولادته، إضافة إلى إصابته بجرثومة أثناء وجوده بالمستشفى.

ولا يزال الطفل الوليد يتلقى العلاج ومنوماً في مستشفى الملك فهد.

وقال المواطن علي الخثعمي إن طفله المولود بمستشفى المساعدية أصيب بجرثومة في الدم والعين ، وتعرض لكسر بعدها في الفخذ الأيمن.

وأضاف: تقدمت بشكوى ضد طبيبة مشرفة على الحالة ، لكن لم يتم التحقيق فيها.

وأردف أنه أتى بطفله إلى مستشفى الملك فهد وأجرى له أشعة فتبين وجود الكسر وأنه ليس هشاشة كما ادعى مستشفى المساعدية لاحقاً.

ودعا المواطن المسؤولين إلى النظر في الشكوى وإعطائه حقه الذي كفله النظام جراء إصابة ابنه بالجرثومة والكسر.