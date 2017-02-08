صحف "رومانية" تحتفي بهدف "سانمارتين" وتأهل "التعاون"

امتدحت الصحف الرومانية المختلفة، الهدف الذي سجله اللاعب "لوسيان سانمارتين" لصالح فريقه التعاون في مباراته أمام الرائد ضمن مباريات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، وهو الهدف الذي قاد به فريقه للتأهل للدور ربع النهائي في المسابقة.

وكانت الصحف قد تحدثت أول أمس عن حالة رضا كبيرة من قبل إدارة التعاون على عمل مدرب الفريق "جالكا"؛ حيث قارنت الصحيفة بين وضع الفريق بعد مرور خمس جولات من المسابقة قبل أن يتولى زمامه الفني وبين وضعه الآن؛ حيث قالت: إن التعاون قبل تولِّي "جالكا" المهمةَ كان في المركز الـ11 بأربع نقاط من خمس جولات، بينما الآن في المركز السابع برصيد 17 نقطة في الدوري.

وكشفت صحيفة "romaniatv" أن علاقة "سانمارتين" بالمدرب "جالكا" لم تكن على ما يرام في "ستيوا" قبل أن يتطور الأمر بينهما كثيراً ويصبحا أقرب صديقين؛ وهو ما ساهم في ضم اللاعب للتعاون موسمًا ونصف الموسم نظير أكثر من مليون يورو للاعب.

