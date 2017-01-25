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صحف رومانية: راتب "سانمارتين" مع "التعاون" خيالي !

أبدى عدد من الصحف الرومانية ، بالغ اندهاشهم من الراتب السنوي الذي سيحصل عليه اللاعب الروماني لوسيان سانمارتين مع التعاون حيث نقلت الصحف تصريحات لأنا ماريا برودان ، زوجة مدرب الهلال السابق ريجيكامف ووكيلة أعمال اللاعب ، أن اللاعب سيتقاضى في الموسم مبلغ 700 ألف يورو . 

وكشفت بردوان عن أن اللاعب وقّع للتعاون مدة موسم ونصف أي أن إجمالي ما سيحصل عليه اللاعب يفوق المليون يورو مؤكدة أن اللاعب لا يفكر في الاعتزال وأمامه اللعب لأربع سنوات قادمة حتى عمر 41 عاماً علماً بأنه يبلغ من العمر الآن 37 عاماً . 

وأبدت الصحف هناك تعجبها من الراتب الضخم الذي سيحصل عليه اللاعب على الرغم من عمره المرتفع ، يذكر أن سانمارتين والملقّب بالساحر كان قدد سبق له الاحتراف في الاتحاد مدة موسم ونصف ونال استحسان جماهير العميد على فنياته داخل الملعب وأخلاقياته خارجه . 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحف رومانية: راتب "سانمارتين" مع "التعاون" خيالي !
سبق

أبدى عدد من الصحف الرومانية ، بالغ اندهاشهم من الراتب السنوي الذي سيحصل عليه اللاعب الروماني لوسيان سانمارتين مع التعاون حيث نقلت الصحف تصريحات لأنا ماريا برودان ، زوجة مدرب الهلال السابق ريجيكامف ووكيلة أعمال اللاعب ، أن اللاعب سيتقاضى في الموسم مبلغ 700 ألف يورو . 

وكشفت بردوان عن أن اللاعب وقّع للتعاون مدة موسم ونصف أي أن إجمالي ما سيحصل عليه اللاعب يفوق المليون يورو مؤكدة أن اللاعب لا يفكر في الاعتزال وأمامه اللعب لأربع سنوات قادمة حتى عمر 41 عاماً علماً بأنه يبلغ من العمر الآن 37 عاماً . 

وأبدت الصحف هناك تعجبها من الراتب الضخم الذي سيحصل عليه اللاعب على الرغم من عمره المرتفع ، يذكر أن سانمارتين والملقّب بالساحر كان قدد سبق له الاحتراف في الاتحاد مدة موسم ونصف ونال استحسان جماهير العميد على فنياته داخل الملعب وأخلاقياته خارجه . 

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
08:27 PM
اخر تعديل
27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
08:56 AM

صحف رومانية: راتب "سانمارتين" مع "التعاون" خيالي !

A A A
محمد عبيد - الرياض
3
8,946

أبدى عدد من الصحف الرومانية ، بالغ اندهاشهم من الراتب السنوي الذي سيحصل عليه اللاعب الروماني لوسيان سانمارتين مع التعاون حيث نقلت الصحف تصريحات لأنا ماريا برودان ، زوجة مدرب الهلال السابق ريجيكامف ووكيلة أعمال اللاعب ، أن اللاعب سيتقاضى في الموسم مبلغ 700 ألف يورو . 

وكشفت بردوان عن أن اللاعب وقّع للتعاون مدة موسم ونصف أي أن إجمالي ما سيحصل عليه اللاعب يفوق المليون يورو مؤكدة أن اللاعب لا يفكر في الاعتزال وأمامه اللعب لأربع سنوات قادمة حتى عمر 41 عاماً علماً بأنه يبلغ من العمر الآن 37 عاماً . 

وأبدت الصحف هناك تعجبها من الراتب الضخم الذي سيحصل عليه اللاعب على الرغم من عمره المرتفع ، يذكر أن سانمارتين والملقّب بالساحر كان قدد سبق له الاحتراف في الاتحاد مدة موسم ونصف ونال استحسان جماهير العميد على فنياته داخل الملعب وأخلاقياته خارجه . 

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