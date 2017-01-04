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صدق أو لا تصدق.. سرير يمنع "الشخير" ويدفئ قدمي النائم

لا تزال الاختراعات الحديثة الساعية إلى إراحة الإنسان من مشكلاته الحياتية متواصلة، ومنها راحة الأزواج من "شخير" الشريك، بفضل "سرير ذكي" جديد يحرك جسد النائم عندما يبدأ بالشخير، ليضعه في وضع مختلف يمكنه من التنفس بصورة أفضل.


ويقوم السرير بتتبع نمط النوم الخاص بصاحبه، ويعدل شكل المرتبة بصورة أوتوماتيكية تلائم جسد النائم، كما يختار الوقت الأمثل لإيقاظه.

وعندما يبدأ النائم بالشخير، فإن السرير يرفع منطقة الرأس لبضع درجات بصورة تمكن النائم من التنفس بسهولة أكثر، وفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

كما يقوم الفراش -بحسب سكاي نيوز عربية- الذي من المتوقع أن يطرح في الأسواق خلال العام الجاري، بتدفئة منطقة القدمين لدى النائم، ليمنحه قدرًا أكبر من الراحة ويساعده على الاسترخاء.
 

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صدق أو لا تصدق.. سرير يمنع "الشخير" ويدفئ قدمي النائم
سبق

لا تزال الاختراعات الحديثة الساعية إلى إراحة الإنسان من مشكلاته الحياتية متواصلة، ومنها راحة الأزواج من "شخير" الشريك، بفضل "سرير ذكي" جديد يحرك جسد النائم عندما يبدأ بالشخير، ليضعه في وضع مختلف يمكنه من التنفس بصورة أفضل.


ويقوم السرير بتتبع نمط النوم الخاص بصاحبه، ويعدل شكل المرتبة بصورة أوتوماتيكية تلائم جسد النائم، كما يختار الوقت الأمثل لإيقاظه.

وعندما يبدأ النائم بالشخير، فإن السرير يرفع منطقة الرأس لبضع درجات بصورة تمكن النائم من التنفس بسهولة أكثر، وفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

كما يقوم الفراش -بحسب سكاي نيوز عربية- الذي من المتوقع أن يطرح في الأسواق خلال العام الجاري، بتدفئة منطقة القدمين لدى النائم، ليمنحه قدرًا أكبر من الراحة ويساعده على الاسترخاء.
 

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
10:33 PM

صدق أو لا تصدق.. سرير يمنع "الشخير" ويدفئ قدمي النائم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لا تزال الاختراعات الحديثة الساعية إلى إراحة الإنسان من مشكلاته الحياتية متواصلة، ومنها راحة الأزواج من "شخير" الشريك، بفضل "سرير ذكي" جديد يحرك جسد النائم عندما يبدأ بالشخير، ليضعه في وضع مختلف يمكنه من التنفس بصورة أفضل.


ويقوم السرير بتتبع نمط النوم الخاص بصاحبه، ويعدل شكل المرتبة بصورة أوتوماتيكية تلائم جسد النائم، كما يختار الوقت الأمثل لإيقاظه.

وعندما يبدأ النائم بالشخير، فإن السرير يرفع منطقة الرأس لبضع درجات بصورة تمكن النائم من التنفس بسهولة أكثر، وفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

كما يقوم الفراش -بحسب سكاي نيوز عربية- الذي من المتوقع أن يطرح في الأسواق خلال العام الجاري، بتدفئة منطقة القدمين لدى النائم، ليمنحه قدرًا أكبر من الراحة ويساعده على الاسترخاء.
 

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