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صرف كامل رأس المال والأرباح لمساهمي "شلالة"

"المساهمات العقارية" تدعو لتعبئة استمارة التحديث

 بدأت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار في إجراءات صرف كامل رأس المال والأرباح لجميع المساهمين في مساهمة مخطط شلالة بالرياض.

وجاءت الأرباح بنسب متفاوتة, حسب قيمة السهم ووقت المساهمة، حيث حصل المساهمون بأسهم بقيمة 250 ريالا على أرباح تعادل 137.06% وحصل المساهمون بقيمة 350 ريالا على أرباح بنسبة 69.33% فيما كانت 48.16% نسبة أرباح المساهمين بقيمة 400 ريال.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم: "سيتم إيداع مستحقات المساهمين بشكل مباشر في حساباتهم البنكية، وعلى المساهمين الذين لم يقوموا بتحديث البيانات وتسليم المستندات الأصلية للمساهمة، 

الإسراع مراجعة أقرب فرع للبنك العربي الوطني، بعد تعبئة استمارة التحديث من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو الموقع الإلكتروني للجنة".

المساهمات العقارية وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صرف كامل رأس المال والأرباح لمساهمي "شلالة"
سبق

 بدأت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار في إجراءات صرف كامل رأس المال والأرباح لجميع المساهمين في مساهمة مخطط شلالة بالرياض.

وجاءت الأرباح بنسب متفاوتة, حسب قيمة السهم ووقت المساهمة، حيث حصل المساهمون بأسهم بقيمة 250 ريالا على أرباح تعادل 137.06% وحصل المساهمون بقيمة 350 ريالا على أرباح بنسبة 69.33% فيما كانت 48.16% نسبة أرباح المساهمين بقيمة 400 ريال.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم: "سيتم إيداع مستحقات المساهمين بشكل مباشر في حساباتهم البنكية، وعلى المساهمين الذين لم يقوموا بتحديث البيانات وتسليم المستندات الأصلية للمساهمة، 

الإسراع مراجعة أقرب فرع للبنك العربي الوطني، بعد تعبئة استمارة التحديث من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو الموقع الإلكتروني للجنة".

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
06:04 PM
"المساهمات العقارية" تدعو لتعبئة استمارة التحديث

صرف كامل رأس المال والأرباح لمساهمي "شلالة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 بدأت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار في إجراءات صرف كامل رأس المال والأرباح لجميع المساهمين في مساهمة مخطط شلالة بالرياض.

وجاءت الأرباح بنسب متفاوتة, حسب قيمة السهم ووقت المساهمة، حيث حصل المساهمون بأسهم بقيمة 250 ريالا على أرباح تعادل 137.06% وحصل المساهمون بقيمة 350 ريالا على أرباح بنسبة 69.33% فيما كانت 48.16% نسبة أرباح المساهمين بقيمة 400 ريال.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم: "سيتم إيداع مستحقات المساهمين بشكل مباشر في حساباتهم البنكية، وعلى المساهمين الذين لم يقوموا بتحديث البيانات وتسليم المستندات الأصلية للمساهمة، 

الإسراع مراجعة أقرب فرع للبنك العربي الوطني، بعد تعبئة استمارة التحديث من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو الموقع الإلكتروني للجنة".

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