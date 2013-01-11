صرف معاشات التقاعد.. الخميس المقبل

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنه سيتم صرف معاشات التقاعد لشهر ربيع الثاني ١٤٣٨هـ يوم الخميس المقبل.
جاء ذلك في تغريدة لحساب المؤسسة على تويتر ظهر اليوم.
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنه سيتم صرف معاشات التقاعد لشهر ربيع الثاني ١٤٣٨هـ يوم الخميس المقبل.
جاء ذلك في تغريدة لحساب المؤسسة على تويتر ظهر اليوم.
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنه سيتم صرف معاشات التقاعد لشهر ربيع الثاني ١٤٣٨هـ يوم الخميس المقبل.
جاء ذلك في تغريدة لحساب المؤسسة على تويتر ظهر اليوم.
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنه سيتم صرف معاشات التقاعد لشهر ربيع الثاني ١٤٣٨هـ يوم الخميس المقبل.
جاء ذلك في تغريدة لحساب المؤسسة على تويتر ظهر اليوم.