"صفقات المناطق" ينخفض 15 % .. ويحصد 40 ملياراً في الربع الأخير

المؤشر يخسر أكثر من 7 مليارات خلال عام

تراجع المؤشر العقاري للمناطق خلال الربع الأخير من العام الهجري المنصرم في قيمة الصفقات المنفذة بنسبة 15 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 1437هـ، واستقر عند حد 40.9 مليار ريال في القطاعين السكني والتجاري، فيما انخفض أيضاً عدد الصفقات للمناطق في الفترة ذاتها بنسبة 3 %، مقارنة بعددها قبل عام.

تراجع خلال عام

وطبقاً لتحليل مؤشر وزارة العدل، يعكس انخفاض قيمة الصفقات العقارية في المناطق بأكثر من "7" مليارات ريال خلال الربع الأخير من العام المنصرم في جميع مناطق المملكة عن مكاسبه قبل عام، حالة التراجع المستمر للحركة العقارية من جرّاء الضغوط التي ظل يواجهها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة رغم الانتعاش الطفيف في حركة بيع الأراضي.

صفقات الأراضي

وبحسب البيانات، فقد انتعشت مبيعات قطع الأراضي خلال الربع الأخير بشكل طفيف في حركة السوق العقارية مدفوعة - على ما يبدو - بقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، مسجلة بذلك 91 % من اجمالي قيمة الصفقات المنفذة في جميع المناطق، مقارنة بقيمة صفقات الشقق السكنية التي لم تتجاوز 5 %.

ينظر عديد من المراقبين والمهتمين بالشأن الاقتصادي إلى قرار فرض وتطبيق رسوم على الأراضي البيضاء، بأنه سيكمل حركة التصحيح الواسعة في السوق العقارية، وسيخفض قيمة الأراضي بالمخططات السكنية على أطراف المدن ما بين 20 إلى40 %، وأسعار الأراضي داخل المدن بين 10 إلى 20 %".

مؤشر المناطق

وسجّلت مناطق المملكة المختلفة خلال الربع الأخير من العام المنصرم إجمالي قيمة صفقات عقارية بلغ أكثر من 40 ملياراً و800 مليون ريال، منها أكثر من "24" ملياراً في القطاع السكني، وأكثر من "16" مليار ريال في القطاع التجاري، فيما استحوذت قيمة صفقات قطع الأراضي على 91 %.

أما على صعيد الصفقات العقارية، فقد سجّلت جميع المناطق خلال الفترة المذكورة إجمالي صفقات بلغ 43675 صفقة؛ منها "37383" لقطع أراضٍ، 3578 صفقة للشقق، 1765 أراض زراعية، 383 بيتاً سكنياً، 261 فيلا سكنية، 209 معارض/محال، إضافة إلى "38" صفقة للعمائر السكنية.

الرياض ومكة

وأبرز المؤشر العقاري للمناطق، أن منطقة الرياض استحوذت على نحو 33 % من اجمالي صفقات الحركة العقارية خلال الربع الأخير بجميع المناطق، وسجّل إجمالي 14397 صفقة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ "7114" صفقة، المنطقة الشرقية "6714"، ومنطقة القصيم "3972" صفقة، إضافة إلى "2237" صفقة لمنطقة عسير.