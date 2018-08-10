صواعق رعدية وأمطار غزيرة على مرتفعات جازان

​"المدني" يحذر من المغامرة في النزول للأودية

يشهد حاليًا عدد من المحافظات الجبلية والمحافظات الجنوبية، أمطارًا غزيرة سال على إثرها عدد من الأودية، وقطعت عددًا من الطرق، كما تشهد سماء مدينة جازان صواعق رعدية.

"مدني جازان" شدد على إثر الأمطار، في تحذيراته التي أطلقها، من اختلافات الأجواء وعدم المغامرة في النزول للأودية وقت هطول الأمطار.

