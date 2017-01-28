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صورة "مائدة الإفطار" للشيخ العودة وصغاره تثير حزن شبكات التواصل

تداولها نشطاء بشكل غير مسبوق بعد رحيل زوجته وإبنه

أثارت صورة للشيخ الدكتور سلمان العودة، وبصحبته أطفاله، حزن متصفحي شبكات التواصل الإجتماعية بعد تداولها بشكل غير مسبوق، وسطروا معها عبارات المواساة والنعي لعائلة العودة.

ظهر بالصورة "الشيخ العودة" وبصحبته عدد من صغاره على مائدة الإفطار، وذلك بعد رحيل والدتهم في حادث مأساوي قبل أيام قليلة، ورحل معها ابنه هشام، وظهرت بالصورة علامات الحزن والفقد على ملامحهم، وكأن لسان حالهم يقول: "لا طعام ولا ملذات للحياة بدونك يا والدتنا".
 

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صورة "مائدة الإفطار" للشيخ العودة وصغاره تثير حزن شبكات التواصل
سبق

أثارت صورة للشيخ الدكتور سلمان العودة، وبصحبته أطفاله، حزن متصفحي شبكات التواصل الإجتماعية بعد تداولها بشكل غير مسبوق، وسطروا معها عبارات المواساة والنعي لعائلة العودة.

ظهر بالصورة "الشيخ العودة" وبصحبته عدد من صغاره على مائدة الإفطار، وذلك بعد رحيل والدتهم في حادث مأساوي قبل أيام قليلة، ورحل معها ابنه هشام، وظهرت بالصورة علامات الحزن والفقد على ملامحهم، وكأن لسان حالهم يقول: "لا طعام ولا ملذات للحياة بدونك يا والدتنا".
 

28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
06:28 PM
تداولها نشطاء بشكل غير مسبوق بعد رحيل زوجته وإبنه

صورة "مائدة الإفطار" للشيخ العودة وصغاره تثير حزن شبكات التواصل

A A A
بدر العتيبي - الرياض
116
143,677

أثارت صورة للشيخ الدكتور سلمان العودة، وبصحبته أطفاله، حزن متصفحي شبكات التواصل الإجتماعية بعد تداولها بشكل غير مسبوق، وسطروا معها عبارات المواساة والنعي لعائلة العودة.

ظهر بالصورة "الشيخ العودة" وبصحبته عدد من صغاره على مائدة الإفطار، وذلك بعد رحيل والدتهم في حادث مأساوي قبل أيام قليلة، ورحل معها ابنه هشام، وظهرت بالصورة علامات الحزن والفقد على ملامحهم، وكأن لسان حالهم يقول: "لا طعام ولا ملذات للحياة بدونك يا والدتنا".
 

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