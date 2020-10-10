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صيدلة الطائف تنظم ورشة حول العمل التطوعي بمجال رعاية المرضى

تتيح فرصة لإعداد ممارسين مهنيين بأساليب ومهارات العمل الاجتماعي

نظمت كلية الصيدلة ورشة عمل بعنوان "أسس العمل التطوعى في مجال رعاية المرضى"، وذلك برعاية مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان.

وفي التفاصيل، تتيح هذه المناسبة فرصة كبيرة لطلاب الكليات الصحية والعاملين بالقطاع الصحي لكسب الخبرة والمساهمة في خدمة المجتمع من خلال إعداد الممارسين المهنيين على أساليب ومهارات العمل الاجتماعي، وفقًا لما يتطلبه سوق العمل وخطط التنمية الاجتماعية لترسيخ مفهوم العمل التطوعى.

ومن ناحية أخرى، رحب عميد كلية الصيدلة، الدكتور ماجد الربيعان بالحضور من المتحدثين، وأساتذة الكلية، وطلابها، موضحًا أن الدين الإسلامي الحنيف قد حث على مفهوم العمل التطوعى، وأكد ذلك فى مواضع كثيرة من الكتاب الكريم
والسنة المطهرة.

وأضاف "الربيعان" : أن العمل التطوعي في مجال رعاية المرضى من أسمى أنواع التطوع التي يمكن تقديمها للمرضى الذين هم بالفعل في أمس الحاجة إلى المساعدة والتخفيف عن معاناتهم، وأن إقامة الكلية لمثل هذه الورش هى تأكيد للطلاب على أن العمل التطوعي جزء من المسؤولية الاجتماعية التي نحرص عليها جميعًا لنشر هذا المفهوم الجميل بين أفراد المجتمع.

وشملت ورشة العمل عدة محاضرات هي: تأكيد مفاهيم العمل التطوعى والتحديات التي تواجهه للدكتور أحمد قابل، وكذلك أسس العمل التطوعي مع المرضى للدكتور يوسف الثمالي، ولماذا اتطوع كصيدلي للصيدلي عبد الرحمن السويعدي، ومستشارك الدوائي للدكتور عبد الله خربوش.

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صيدلة الطائف تنظم ورشة حول العمل التطوعي بمجال رعاية المرضى
سبق

نظمت كلية الصيدلة ورشة عمل بعنوان "أسس العمل التطوعى في مجال رعاية المرضى"، وذلك برعاية مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان.

وفي التفاصيل، تتيح هذه المناسبة فرصة كبيرة لطلاب الكليات الصحية والعاملين بالقطاع الصحي لكسب الخبرة والمساهمة في خدمة المجتمع من خلال إعداد الممارسين المهنيين على أساليب ومهارات العمل الاجتماعي، وفقًا لما يتطلبه سوق العمل وخطط التنمية الاجتماعية لترسيخ مفهوم العمل التطوعى.

ومن ناحية أخرى، رحب عميد كلية الصيدلة، الدكتور ماجد الربيعان بالحضور من المتحدثين، وأساتذة الكلية، وطلابها، موضحًا أن الدين الإسلامي الحنيف قد حث على مفهوم العمل التطوعى، وأكد ذلك فى مواضع كثيرة من الكتاب الكريم
والسنة المطهرة.

وأضاف "الربيعان" : أن العمل التطوعي في مجال رعاية المرضى من أسمى أنواع التطوع التي يمكن تقديمها للمرضى الذين هم بالفعل في أمس الحاجة إلى المساعدة والتخفيف عن معاناتهم، وأن إقامة الكلية لمثل هذه الورش هى تأكيد للطلاب على أن العمل التطوعي جزء من المسؤولية الاجتماعية التي نحرص عليها جميعًا لنشر هذا المفهوم الجميل بين أفراد المجتمع.

وشملت ورشة العمل عدة محاضرات هي: تأكيد مفاهيم العمل التطوعى والتحديات التي تواجهه للدكتور أحمد قابل، وكذلك أسس العمل التطوعي مع المرضى للدكتور يوسف الثمالي، ولماذا اتطوع كصيدلي للصيدلي عبد الرحمن السويعدي، ومستشارك الدوائي للدكتور عبد الله خربوش.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
11:13 PM

صيدلة الطائف تنظم ورشة حول العمل التطوعي بمجال رعاية المرضى

تتيح فرصة لإعداد ممارسين مهنيين بأساليب ومهارات العمل الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نظمت كلية الصيدلة ورشة عمل بعنوان "أسس العمل التطوعى في مجال رعاية المرضى"، وذلك برعاية مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان.

وفي التفاصيل، تتيح هذه المناسبة فرصة كبيرة لطلاب الكليات الصحية والعاملين بالقطاع الصحي لكسب الخبرة والمساهمة في خدمة المجتمع من خلال إعداد الممارسين المهنيين على أساليب ومهارات العمل الاجتماعي، وفقًا لما يتطلبه سوق العمل وخطط التنمية الاجتماعية لترسيخ مفهوم العمل التطوعى.

ومن ناحية أخرى، رحب عميد كلية الصيدلة، الدكتور ماجد الربيعان بالحضور من المتحدثين، وأساتذة الكلية، وطلابها، موضحًا أن الدين الإسلامي الحنيف قد حث على مفهوم العمل التطوعى، وأكد ذلك فى مواضع كثيرة من الكتاب الكريم
والسنة المطهرة.

وأضاف "الربيعان" : أن العمل التطوعي في مجال رعاية المرضى من أسمى أنواع التطوع التي يمكن تقديمها للمرضى الذين هم بالفعل في أمس الحاجة إلى المساعدة والتخفيف عن معاناتهم، وأن إقامة الكلية لمثل هذه الورش هى تأكيد للطلاب على أن العمل التطوعي جزء من المسؤولية الاجتماعية التي نحرص عليها جميعًا لنشر هذا المفهوم الجميل بين أفراد المجتمع.

وشملت ورشة العمل عدة محاضرات هي: تأكيد مفاهيم العمل التطوعى والتحديات التي تواجهه للدكتور أحمد قابل، وكذلك أسس العمل التطوعي مع المرضى للدكتور يوسف الثمالي، ولماذا اتطوع كصيدلي للصيدلي عبد الرحمن السويعدي، ومستشارك الدوائي للدكتور عبد الله خربوش.

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