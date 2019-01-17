ضباء .. إحباط تهريب 1.6 مليون حبة كبتاجون حاول تمريرها شقيقان

في عمليتيْن منفصلتيْن وخُبئت بداخل قوالب صاج في مقدمة شاحنة "برّاد"

أحبط رجال الجمارك في ميناء ضباء محاولة شقيقيْن تهريب كمية من الحبوب المخدرة، بلغ عددها (1.626.866) حبة في عمليتيْن منفصلتيْن مخبأة بداخل قوالب صاج في مقدمة مقطورة شاحنة "برّاد".

وقال مدير عام جمرك ميناء ضباء الأستاذ علي العطوي: في المحاولة الأولى عند قدوم الشاحنة وإنهاء إجراءاتها الجمركية من قِبل المراقب الجمركي تمّ إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت كميتها (760.000) حبة كبتاجون مخبأة بمقدمة الشاحنة بطريقة فنية داخل الجزء المخصّص لسحب المقطورة المبرّدة للشاحنة بعد أن تم وضعها بقوالب صاج أُعدت خصيصاً للتهريب.

وأضاف: أما المحاولة الثانية فقدمت الشاحنة إلى الجمرك بعد قدوم الأولى بفترة قصيرة وبإجراء عملية الكشف والمعاينة من قِبل المرقب الجمركي عثر على كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها (866.866) حبة مخدرة مخبأة بالطريقة السابقة نفسها بعد أن تمّت تعبئة الحبوب داخل قوالب صاج بشكل يتناسب مع مقاس الجزء المخصّص لسحب المقطورة المبرّدة، مبيناً أنه تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وتابع العطوي: إن المهربين يلجؤون إلى طُرق مستحدثة لإدخال المواد المخدرة غير أن هذه المحاولتين وغيرهما من المحاولات التي يسلكها المهربون يقف أمامها رجال الجمارك في المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية كافة في كشفها وإحباطها, منوّهاً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك السعودية في منع دخول أيٍّ من الممنوعات إلى المملكة.