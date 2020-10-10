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ضبط 100 ألف توصيلة كهربائية غير مطابقة و 14 ألف إكسسوارات جوال مقلدة

خلال جولات تفتيشية لوزارة التجارة بالعاصمة  وبالتعاون مع الحملات الأمنية

قالت وزارة "التجارة" اليوم إنها ضبطت خلال جولاتها التفتيشية وبالتعاون مع الحملات الأمنية بالرياض100 ألف توصيلة وأفياش كهربائية غير مطابقة و14ألف إكسسوارات جوال مقلدة.

وأضافت : عليه تم استدعاء أصحاب المنشأة المخالفة، وتسليم العمالة للجهات الأمنية واستدعاؤهم لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وتابعت: وبعد البحث والتقصي تم إعداد كمين لمقر المخالفات الذي يديره وافد مخالف للأنظمة وتمت مصادرة جميع الكميات المغشوشة.

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ضبط 100 ألف توصيلة كهربائية غير مطابقة و 14 ألف إكسسوارات جوال مقلدة
سبق

قالت وزارة "التجارة" اليوم إنها ضبطت خلال جولاتها التفتيشية وبالتعاون مع الحملات الأمنية بالرياض100 ألف توصيلة وأفياش كهربائية غير مطابقة و14ألف إكسسوارات جوال مقلدة.

وأضافت : عليه تم استدعاء أصحاب المنشأة المخالفة، وتسليم العمالة للجهات الأمنية واستدعاؤهم لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وتابعت: وبعد البحث والتقصي تم إعداد كمين لمقر المخالفات الذي يديره وافد مخالف للأنظمة وتمت مصادرة جميع الكميات المغشوشة.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
02:43 PM

ضبط 100 ألف توصيلة كهربائية غير مطابقة و 14 ألف إكسسوارات جوال مقلدة

خلال جولات تفتيشية لوزارة التجارة بالعاصمة  وبالتعاون مع الحملات الأمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
7,246

قالت وزارة "التجارة" اليوم إنها ضبطت خلال جولاتها التفتيشية وبالتعاون مع الحملات الأمنية بالرياض100 ألف توصيلة وأفياش كهربائية غير مطابقة و14ألف إكسسوارات جوال مقلدة.

وأضافت : عليه تم استدعاء أصحاب المنشأة المخالفة، وتسليم العمالة للجهات الأمنية واستدعاؤهم لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وتابعت: وبعد البحث والتقصي تم إعداد كمين لمقر المخالفات الذي يديره وافد مخالف للأنظمة وتمت مصادرة جميع الكميات المغشوشة.

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