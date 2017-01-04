ضبط 140 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل و 1745 مطلوباً خلال عام بجدة

رصدتها أرقام التقرير السنوي.. و "مشعل بن ماجد" يوجه ببذل المزيد من الجهد

تسلم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد التقرير السنوي لإدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة للعام 1437هـ، والذي قدمه مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة العقيد بندر بن فهد الشريف.

واشتمل التقرير على جهود دوريات الأمن في ضبط المركبات المطلوبة بنسبة زيادة 18% عن العام السابق حيث تم ضبط7089 مركبة مخالفة، و1745 شخص مطلوب.

ورصدت أرقام التقرير السنوي ضبط 3250 حالة في قضايا المخدرات والمسكرات، و1871 حالة في قضايا التزييف والتزوير، وضبط عدد 2769 دراجة نارية مخالفة، فيما أسفرت حملة مخالفي نظام الإقامة والعمل عن ضبط 140ألف مخالف تم تسليمهم لجهات الاختصاص.

في ذات السياق أكد محافظ جدة أن عمل إدارة دوريات الأمن بجدة ومنسوبي الدوريات وقائي ويحقق نتائج هامه في منظومة الأمن، موجها ببذل المزيد من الجهد لخدمة وراحة وسلامة المواطنين والمقيمين.