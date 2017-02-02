ضبط الشاب المعتدي على امرأة بعدما انتحل شخصية سائق توصيل

الضحية تعرفت عليه والجهات الأمنية بالدمام أحالته للادعاء العام

ألقت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية القبض على شخص انتحل شخصية موظف بإحدى الشركات الكبرى للتوصيل وقام بإركاب امرأة والذهاب بها إلى أحد الأحياء بالدمام، ليقوم بالاعتداء عليها واغتصابها.



وقالت مصادر لـ"سبق": "المرأة تعرفت على المتهم بعد استدعائها عقب توقيفه، وأحيل المتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء".



وكانت "سبق" قد نشرت أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية قامت بالبحث والتحري عن المتهم بالواقعة.



وأضافت المصادر لـ"سبق": "الشخص أوهم المرأة عند الوقوف عندها أنه موظف الشركة وقدم لها لتوصيلها فقامت بالركوب معه وطلبت منه توصليها لأحد المستوصفات فأخذ يتجول بين شارع وآخر إلى أن أوقف السيارة في أحد الشوارع الضيقة وحاول الرجوع للمقعد الخلفي فحاولت المرأة ضربه بآلة كانت بالسيارة فقام بالاعتداء عليها وحاولت الاتصال بالشرطة فأخذ الهاتف الجوال من يدها".



وأردفت: "المرأة كسرت نافذة السيارة للاستنجاد بالمارة فحاول مقيم مساعدتها إلا أن الشاب المتهم أسقطها من السيارة وفرّ من الموقع".



وأكدت المصادر أن المرأة المجني عليها تقدمت ببلاغ أمني من هاتفها عند سقوطها من السيارة لتباشر الجهات الأمنية القضية وتبدأ جهود البحث والتحري.