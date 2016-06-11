ضبط عمالة تدير مصنعًا مخالفًا لعبوات "زمزم" مقلدة بـ"عزيزية مكة"

صادرت "1700" عبوة معدة للتوزيع

داهمت بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة مصنعًا وهميًّا لتعبئة مياه زمزم المغشوشة تديره مجموعة من الوافدين من جنسيات آسيوية؛ حيث استغلوا حوشًا عشوائيًّا في منطقة البيضاء بطريق الخواجات جنوبي مكة ليكون مقرًّا لهم لممارسة الغش.

وقال رئيس بلدية العزيزية الفرعية "المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي": إن فرق البلدية رصدت الموقع الذي استغله الوافدون في تصنيع وإنتاج العبوات المقلدة لمياه زمزم.

وأضاف: على الفور تم تشكيل فريق بقيادة مدير إدارة الخدمات "الأستاذ محمد المعطاني"، وكلٍّ من: رئيس قسم مراقبة الأسواق التجارية "فواز فران"، ورئيس قسم النظافة والوقاية الصحية "خالد المطرفي"، وثلاثة من المراقبين، بمشاركة عدد من أفراد الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة. وتمت مداهمة الموقع واكتشاف تخزين عبوات زمزم بكميات كبيرة جدًّا تقدر بأكثر من "1700" عبوة زمزم معدة للتوزيع، عدا العبوات الفارغة والكراتين والاستيكرات، وتم إتلافها في حينه واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد "الحربي" أن البلدية تبذل جهودًا كبيرة خلال هذه الأيام في كامل نطاق المنطقة المكتظة بالزوار والمعتمرين والسكان؛ لمتابعة مثل هذه الظواهر والقضاء عليها، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها المراقبون في متابعة ومنع الباعة الجائلين وإزالة المباسط العشوائية غير المرخصة والقضاء على كافة الظواهر السلبية وبمشاركة لجنة الظواهر السلبية؛ حرصًا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار الكرام خلال هذه الأيام المباركة.