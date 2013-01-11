ضبط عمالة وافدة تحضر الطعام في مقر سكنهم بالدوادمي

"الشهري" لـ "سبق": تمت مصادرة المضبوطات المخالفة

ضبطت بلدية محافظة الدوادمي عمالة مطعمين داخل المحافظة، أحدهما يحضر الطعام في مقر سكنه والآخر يحفظ اللحوم بطريقه مخالفة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عادل الشهري لـ "سبق" أن فرق الرقابة الصحية وخلال العمل الميداني تمكنت من ضبط عمالة أحد المطاعم تستخدم مقر السكن الخاص بهم موقعاً لتحضير الطعام في مخالفة للنظام.

وأضاف المهندس الشهري أنه تم خلال الجولة ضبط مطعم آخر تقوم عمالته بتخزين اللحوم في ثلاجة خارجية عن المطعم، حيث تم مصادرة جميع المضبوطات المخالفة في كلا المطعمين وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحقهما.