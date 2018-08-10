ضبط 300 كجم من العسل المغشوش في "شفا الطائف"

مخالفون من جنسيات عربية يوهمون السياح أنه خالص

أسفرت الحملة التفتيشية الموسّعة، التي نفّذتها بلدية الشفا الفرعية التابعة لأمانة الطائف، عن ضبط 300 كجم من العسل المغشوش ومجهول المصدر.

واستهدفت الحملة باعةَ العسل المغشوش المخالفين من جنسيات عربية، الذين يمارسون البيع المتنقل في بسطات، ويوهمون السياح أنهم يبيعون عسلاً طائفياً خالصاً؛ مما يدفعهم إلى شراء كميات كبيرة كهدايا للأقارب.

وقال وكيل الخدمات والبلديات الفرعية: شارك في الحملة قوة أمنية من الشرطة ومندوب مركز الشفا، بالإضافة إلى رئيس الفترة المسائية ببلدية الشفا الفرعية محمد ضبيع، وبمتابعة رئيس الفرع المهندس معتوق القرشي.

وأضاف: تم ضبط العسل المغشوش الذي يُباع على طريق الشفا العام، والدائري بشكل غير نظامي، وإتلاف الكميات المضبوطة.

يُذكر أن بلدية الشفا تنفّذ برنامجاً تصحيحياً شاملاً على المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية، والمقاصف، والبسطات. وأزالت البسطاتِ العشوائية، ودعمت جهود النظافة والإصحاح البيئي والوقاية الصحية في أنحاء المركز، خلال الفترة الماضية من الصيف الحالي.

ويجري تنفيذ خطة العمل الموسمي؛ لمنع أي تجاوزات أو مخالفات في ظل الإقبال الكثيف من الزوار والسياح على ربوع الشفا والمواقع السياحية ذات البيئات المميزة، كما يتم العمل على تقديم كل الخدمات البلدية في المواقع ذات الكثافة العالية.