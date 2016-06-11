ضبط 8 مخالفات بمحلات قِطَع غيار السيارات بالطائف

قطاعا الاتصالات والتأنيث ملتزمان بالقرار الوزاري

نفّذ المفتشون بمكتب العمل في الطائف، جولات تفتيشية ميدانية مشتركة ومكثفة على قطاعات: (الاتصالات، والتأنيث ببعض المولات، وبيع قطع غيار السيارات).



وبلغ عدد المنشآت التي تم تفتيشها 30 منشأة؛ وذلك في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم 1592؛ حيث اتضح أن جميع منشآت قطاعيْ الاتصالات والتأنيث ملتزمة بالقرار الوزاري.



وأسفرت الجولات التي نفّذت على قطاع بيع قطع غيار السيارات، وغطت ثماني منشآت، عن ضبط ثماني مخالفات لمواد نظام العمل.

