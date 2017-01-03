ضم مراكز المراقبة الصحية بالمطار والميناء للصحة العامة بجدة
أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، أمس الاثنين، قراراً بضم مراكز المراقبة، الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي لإدارة الصحة العامة.
كما تضمن القرار ربط مراكز المراقبة بمساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة.
ضم مراكز المراقبة الصحية بالمطار والميناء للصحة العامة بجدة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2017-01-03
أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، أمس الاثنين، قراراً بضم مراكز المراقبة، الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي لإدارة الصحة العامة.
كما تضمن القرار ربط مراكز المراقبة بمساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة.
03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
02:24 PM
ضم مراكز المراقبة الصحية بالمطار والميناء للصحة العامة بجدة
أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، أمس الاثنين، قراراً بضم مراكز المراقبة، الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي لإدارة الصحة العامة.
كما تضمن القرار ربط مراكز المراقبة بمساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة.