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طائرة استطلاع روسية حلّقت فوق "مناطق محظورة" بواشنطن

رسمياً وبإعلان من شرطة الكونجرس، حلّقت طائرة استطلاع روسية، أمس الأربعاء، فوق مناطق محظورة بالعاصمة واشنطن وولايتيْ فرجينيا ونيوجيرسي؛ وذلك حسب وسائل إعلام أمريكية.

ونقل موقع فضائية "الحرة" عن صحيفة "واشنطن بوست" أن الطائرة حلّقت بالقرب من مبنييْ الكونجرس ووزارة الدفاع (البنتاجون) ومقر وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في ولاية فرجينيا.

وأصدرت شرطة الكونجرس أمس الأربعاء، تنبيهاً أفاد بأن طائرة مرخصة تسير على مستوى منخفض ستحلق فوق مناطق محظورة.

وأشارت شبكة CNN إلى أن الطائرة مرت بالقرب من قاعدة أندروز في ولاية ميريلاند حيث تتمركز طائرة الرئاسة.

وقالت شبكة NBC إنها أيضاً حلّقت فوق مدينة بيدمينستر في ولاية نيوجيرسي؛ حيث يقضي الرئيس دونالد ترامب عطلته.

وأوضحت واشطن بوست أن الطائرة Tu- 154 التابعة للقوات الجوية الروسية، نفّذت هذه المهة استناداً إلى معاهدة "السماوات المفتوحة" الموقّعة بين الولايات المتحدة وروسيا و32 دولة أخرى.

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية: إن المعاهدة تسمح للدول الموقّعة عليها بالقيام بطلعات جوية في سماوات الدول الأخرى؛ بهدف تعزيز التفاهم والثقة.

وتشير إلى أن هذا يتيح جمع معلومات متعلقة بالقوات العسكرية والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام.

وتضيف أن المعاهدة تأتي في إطار جهود ضبط التسلح في العالم، وبهدف تعزيز الانفتاح والشفافية.

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طائرة استطلاع روسية حلّقت فوق "مناطق محظورة" بواشنطن
سبق

رسمياً وبإعلان من شرطة الكونجرس، حلّقت طائرة استطلاع روسية، أمس الأربعاء، فوق مناطق محظورة بالعاصمة واشنطن وولايتيْ فرجينيا ونيوجيرسي؛ وذلك حسب وسائل إعلام أمريكية.

ونقل موقع فضائية "الحرة" عن صحيفة "واشنطن بوست" أن الطائرة حلّقت بالقرب من مبنييْ الكونجرس ووزارة الدفاع (البنتاجون) ومقر وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في ولاية فرجينيا.

وأصدرت شرطة الكونجرس أمس الأربعاء، تنبيهاً أفاد بأن طائرة مرخصة تسير على مستوى منخفض ستحلق فوق مناطق محظورة.

وأشارت شبكة CNN إلى أن الطائرة مرت بالقرب من قاعدة أندروز في ولاية ميريلاند حيث تتمركز طائرة الرئاسة.

وقالت شبكة NBC إنها أيضاً حلّقت فوق مدينة بيدمينستر في ولاية نيوجيرسي؛ حيث يقضي الرئيس دونالد ترامب عطلته.

وأوضحت واشطن بوست أن الطائرة Tu- 154 التابعة للقوات الجوية الروسية، نفّذت هذه المهة استناداً إلى معاهدة "السماوات المفتوحة" الموقّعة بين الولايات المتحدة وروسيا و32 دولة أخرى.

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية: إن المعاهدة تسمح للدول الموقّعة عليها بالقيام بطلعات جوية في سماوات الدول الأخرى؛ بهدف تعزيز التفاهم والثقة.

وتشير إلى أن هذا يتيح جمع معلومات متعلقة بالقوات العسكرية والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام.

وتضيف أن المعاهدة تأتي في إطار جهود ضبط التسلح في العالم، وبهدف تعزيز الانفتاح والشفافية.

10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
10:20 AM

طائرة استطلاع روسية حلّقت فوق "مناطق محظورة" بواشنطن

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أيمن حسن - الرياض
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رسمياً وبإعلان من شرطة الكونجرس، حلّقت طائرة استطلاع روسية، أمس الأربعاء، فوق مناطق محظورة بالعاصمة واشنطن وولايتيْ فرجينيا ونيوجيرسي؛ وذلك حسب وسائل إعلام أمريكية.

ونقل موقع فضائية "الحرة" عن صحيفة "واشنطن بوست" أن الطائرة حلّقت بالقرب من مبنييْ الكونجرس ووزارة الدفاع (البنتاجون) ومقر وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في ولاية فرجينيا.

وأصدرت شرطة الكونجرس أمس الأربعاء، تنبيهاً أفاد بأن طائرة مرخصة تسير على مستوى منخفض ستحلق فوق مناطق محظورة.

وأشارت شبكة CNN إلى أن الطائرة مرت بالقرب من قاعدة أندروز في ولاية ميريلاند حيث تتمركز طائرة الرئاسة.

وقالت شبكة NBC إنها أيضاً حلّقت فوق مدينة بيدمينستر في ولاية نيوجيرسي؛ حيث يقضي الرئيس دونالد ترامب عطلته.

وأوضحت واشطن بوست أن الطائرة Tu- 154 التابعة للقوات الجوية الروسية، نفّذت هذه المهة استناداً إلى معاهدة "السماوات المفتوحة" الموقّعة بين الولايات المتحدة وروسيا و32 دولة أخرى.

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية: إن المعاهدة تسمح للدول الموقّعة عليها بالقيام بطلعات جوية في سماوات الدول الأخرى؛ بهدف تعزيز التفاهم والثقة.

وتشير إلى أن هذا يتيح جمع معلومات متعلقة بالقوات العسكرية والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام.

وتضيف أن المعاهدة تأتي في إطار جهود ضبط التسلح في العالم، وبهدف تعزيز الانفتاح والشفافية.

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