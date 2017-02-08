طاقم تحكيم إيرلندي يقود مواجهة الفيصلي والهلال

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة الفيصلي مع نظيره الهلال في إطار الجولة 18 من منافسات دوري جميل لكرة القدم للمحترفين إلى طاقم تحكيم من إيرلندا الشمالية.

وسيكون تيم مارشال حكمًا رئيسًا ويعاونه ديفيد أندرسون مساعد أول وباول روبينسون مساعد ثانٍ.

وسيُقام اللقاء يوم غدٍ الخميس على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.