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طاقم تحكيم إيرلندي يقود مواجهة الفيصلي والهلال

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة الفيصلي مع نظيره الهلال في إطار الجولة 18 من منافسات دوري جميل لكرة القدم للمحترفين إلى طاقم تحكيم من إيرلندا الشمالية.

وسيكون تيم مارشال حكمًا رئيسًا ويعاونه ديفيد أندرسون مساعد أول وباول روبينسون مساعد ثانٍ.

وسيُقام اللقاء يوم غدٍ الخميس على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.

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طاقم تحكيم إيرلندي يقود مواجهة الفيصلي والهلال
سبق

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة الفيصلي مع نظيره الهلال في إطار الجولة 18 من منافسات دوري جميل لكرة القدم للمحترفين إلى طاقم تحكيم من إيرلندا الشمالية.

وسيكون تيم مارشال حكمًا رئيسًا ويعاونه ديفيد أندرسون مساعد أول وباول روبينسون مساعد ثانٍ.

وسيُقام اللقاء يوم غدٍ الخميس على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
09:46 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
06:55 AM

طاقم تحكيم إيرلندي يقود مواجهة الفيصلي والهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة الفيصلي مع نظيره الهلال في إطار الجولة 18 من منافسات دوري جميل لكرة القدم للمحترفين إلى طاقم تحكيم من إيرلندا الشمالية.

وسيكون تيم مارشال حكمًا رئيسًا ويعاونه ديفيد أندرسون مساعد أول وباول روبينسون مساعد ثانٍ.

وسيُقام اللقاء يوم غدٍ الخميس على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.

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