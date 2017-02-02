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طاقم تحكيم هولندي يقود ديربي جدة

بقيادة بلوم

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم قيادة ديربي جدة بين الاتحاد وجاره الأهلي غدًا الجمعة  في إطار الجولة  17 من دوري جميل للمحترفين لطاقم تحكيم هولندي.

سيقود الحكم الهولندي كيفين بلوم المباراة وسيعاونه كل من مواطنيه جوست فان زويلين وباس فان دونغن والحكم الوطني رائد الزهراني حكماً رابعاً.

يذكر أن اللقاء سيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة "8:20" مساءً.

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طاقم تحكيم هولندي يقود ديربي جدة
سبق

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم قيادة ديربي جدة بين الاتحاد وجاره الأهلي غدًا الجمعة  في إطار الجولة  17 من دوري جميل للمحترفين لطاقم تحكيم هولندي.

سيقود الحكم الهولندي كيفين بلوم المباراة وسيعاونه كل من مواطنيه جوست فان زويلين وباس فان دونغن والحكم الوطني رائد الزهراني حكماً رابعاً.

يذكر أن اللقاء سيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة "8:20" مساءً.

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
05:47 PM
بقيادة بلوم

طاقم تحكيم هولندي يقود ديربي جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم قيادة ديربي جدة بين الاتحاد وجاره الأهلي غدًا الجمعة  في إطار الجولة  17 من دوري جميل للمحترفين لطاقم تحكيم هولندي.

سيقود الحكم الهولندي كيفين بلوم المباراة وسيعاونه كل من مواطنيه جوست فان زويلين وباس فان دونغن والحكم الوطني رائد الزهراني حكماً رابعاً.

يذكر أن اللقاء سيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة "8:20" مساءً.

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