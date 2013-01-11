220 طالباً وطالبة بالشرقية يستفيدون من مبادرة أرامكو 2016 لإثراء الموهوبين

البرنامج استهدف تطبيق المعلومات من خلال تجارب علمية في الحياة اليومية
اختتمت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع أرامكو السعودية ، مبادرة أرامكو للعلوم 2016 لإثراء الموهوبين والموهوبات في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، والتي استفاد منها 221 طالباً وطالبة موهوبين على مدى شهرين.
وهدف البرنامج إلى تطبيق ما يتعلمه الموهوبين والموهوبات في هذه المجالات بالمدارس على تجارب علمية ملموسة ومستخدمة في الحياة اليومية العامة.
وجاء اختتام البرنامج بحضور مدير التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن المديريس وعدد من المسئولين بإدارة التعليم ، وذلك بمقر إدارة الموهوبين بالدمام .
وسجلت مبادرة أرامكو للعلوم 2016م التي جاءت تحقيقاً لرؤية المملكة للتعليم 2030 ، والتي تعنى بإثراء الشباب عامة والموهوبين خاصة في المجالات التعليمية واستفاد منها الموهوبين والموهوبات بالمنطقة، نجاحاً متميزاً بالأرقام ، حيث تأتي تلك المبادرة ضمن المبادرات المتميزة التي أطلقتها إدارة التعليم بالمنطقة مع شركة أرامكو السعودية .
واشتملت المبادرة على تدريب وتأهيل نخبة من المعلمين والمعلمات المبدعين في مختلف المجالات ، كإحدى ثمرات الشراكة العلمية التي تعنى بشكلٍ عام إلى تنمية الموارد البشرية ورفع إنتاجها بهدف اكتساب المعارف والمهارات والخبرات عبر الارتقاء بالموهوبين والموهوبات.
من جهته، قال المشرف على تعليم الطلاب ياسر الغامدي إن البرنامج غني بالأنشطة والتجارب العلمية، مشيراً إلى أن القائد الفعلي هو الطالب بينما للمعلم دور في التييسّر فقط.
وأضاف "الغامدي": "الطلاب في ظل هذا التفاعل سيتوجون مجهودهم خلال الفترة المقبلة بتقديم أبحاث علمية".
اختتمت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع أرامكو السعودية ، مبادرة أرامكو للعلوم 2016 لإثراء الموهوبين والموهوبات في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، والتي استفاد منها 221 طالباً وطالبة موهوبين على مدى شهرين.
وهدف البرنامج إلى تطبيق ما يتعلمه الموهوبين والموهوبات في هذه المجالات بالمدارس على تجارب علمية ملموسة ومستخدمة في الحياة اليومية العامة.
وجاء اختتام البرنامج بحضور مدير التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن المديريس وعدد من المسئولين بإدارة التعليم ، وذلك بمقر إدارة الموهوبين بالدمام .
وسجلت مبادرة أرامكو للعلوم 2016م التي جاءت تحقيقاً لرؤية المملكة للتعليم 2030 ، والتي تعنى بإثراء الشباب عامة والموهوبين خاصة في المجالات التعليمية واستفاد منها الموهوبين والموهوبات بالمنطقة، نجاحاً متميزاً بالأرقام ، حيث تأتي تلك المبادرة ضمن المبادرات المتميزة التي أطلقتها إدارة التعليم بالمنطقة مع شركة أرامكو السعودية .
واشتملت المبادرة على تدريب وتأهيل نخبة من المعلمين والمعلمات المبدعين في مختلف المجالات ، كإحدى ثمرات الشراكة العلمية التي تعنى بشكلٍ عام إلى تنمية الموارد البشرية ورفع إنتاجها بهدف اكتساب المعارف والمهارات والخبرات عبر الارتقاء بالموهوبين والموهوبات.
من جهته، قال المشرف على تعليم الطلاب ياسر الغامدي إن البرنامج غني بالأنشطة والتجارب العلمية، مشيراً إلى أن القائد الفعلي هو الطالب بينما للمعلم دور في التييسّر فقط.
وأضاف "الغامدي": "الطلاب في ظل هذا التفاعل سيتوجون مجهودهم خلال الفترة المقبلة بتقديم أبحاث علمية".
10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
02:34 PM
البرنامج استهدف تطبيق المعلومات من خلال تجارب علمية في الحياة اليومية
اختتمت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع أرامكو السعودية ، مبادرة أرامكو للعلوم 2016 لإثراء الموهوبين والموهوبات في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، والتي استفاد منها 221 طالباً وطالبة موهوبين على مدى شهرين.
وهدف البرنامج إلى تطبيق ما يتعلمه الموهوبين والموهوبات في هذه المجالات بالمدارس على تجارب علمية ملموسة ومستخدمة في الحياة اليومية العامة.
وجاء اختتام البرنامج بحضور مدير التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن المديريس وعدد من المسئولين بإدارة التعليم ، وذلك بمقر إدارة الموهوبين بالدمام .
وسجلت مبادرة أرامكو للعلوم 2016م التي جاءت تحقيقاً لرؤية المملكة للتعليم 2030 ، والتي تعنى بإثراء الشباب عامة والموهوبين خاصة في المجالات التعليمية واستفاد منها الموهوبين والموهوبات بالمنطقة، نجاحاً متميزاً بالأرقام ، حيث تأتي تلك المبادرة ضمن المبادرات المتميزة التي أطلقتها إدارة التعليم بالمنطقة مع شركة أرامكو السعودية .
واشتملت المبادرة على تدريب وتأهيل نخبة من المعلمين والمعلمات المبدعين في مختلف المجالات ، كإحدى ثمرات الشراكة العلمية التي تعنى بشكلٍ عام إلى تنمية الموارد البشرية ورفع إنتاجها بهدف اكتساب المعارف والمهارات والخبرات عبر الارتقاء بالموهوبين والموهوبات.
من جهته، قال المشرف على تعليم الطلاب ياسر الغامدي إن البرنامج غني بالأنشطة والتجارب العلمية، مشيراً إلى أن القائد الفعلي هو الطالب بينما للمعلم دور في التييسّر فقط.
وأضاف "الغامدي": "الطلاب في ظل هذا التفاعل سيتوجون مجهودهم خلال الفترة المقبلة بتقديم أبحاث علمية".