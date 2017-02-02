طالب جامعي يهدي والدته كليته ويوقف معاناتها مع الفشل الكَلوي

أصرّ على التبرّع رغم رفض أمه ضارباً مثالاً جديداً للبر

تبرّع طالب بجامعة الملك خالد بقسم الهندسة يدعى "عبدالله علي عثمان القرني" 23 عاماً، من أهالي قرية آل عمران ببلقرن بإحدى كليتيه لوالدته ليوقف معاناتها مع الفشل الكَلوي الذي عانت منه عدة أعوام ضارباً مثالاً جديداً للبر.

وقال أحد أقاربه لـ"سبق": "القرني أجرى العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن أهدى إحدى كليتيه لوالدته موقِفاً بذلك معاناتها مع الفشل الكلوي وتكلّلت العملية بالنجاح".

وأكد إصرار "عبدالله" على التبرّع لوالدته طلباً لرضاها وللمثوبة والأجر رغم رفض الأم خوفاً على حياة ابنها من هذه العملية، غير أنها وافقت على إجراء العملية بعد إصرار وإلحاح مستمر من ابنها.

​