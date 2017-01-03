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500  طالب يشاركون في مهرجان "المشي صحة" بـ"ردف الطائف"

بحضور مدير التعليم وتحت شعار "لنكن حصنًا منيعاً لحماية الوطن"

تُطلق إدارة التعليم بمحافظة الطائف، بعد غدٍ الخميس، مهرجان "المشي صحة" بمُنتزه الردف، بمشاركة 500 طالب.

 

وعقدت اللجنة المنظمة للمهرجان اليوم الثلاثاء الاجتماع التحضيري على مسرح إدارة التعليم بالمحافظة، الذي حضره مشرفو ومعلمو التربية البدينة في مكاتب التعليم بالمحافظة.

 

واستعرض رئيس قسم التربية البدنية، ضيف الله الثقفي، أهمية إقامة المهرجان ودوره تربويًا واجتماعيًا في التوعية بأهمية الرياضة والمشي الصحي، وكذلك تنمية المسؤولية الوطنية والاجتماعية، ونشر ثقافة الرياضة والصحة.

 

وقال: "الفئات المستهدفة هي طلاب التعليم العام، والخاص، والتربية الخاصة لعامة الطلاب، وللطلاب الذين يعانون من السمنة".

 

وأضاف: "المشاركون يقارب عددهم 500 طالب سيكون في مقدمتهم مدير عام التعليم، والقيادات التربوية، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية والخاصة، وطلاب الكشافة".

 

وتبلغ المسافة 3850 مترًا، حيث وضع شعار مهرجان المشي بعنوان "لنكن حصنًا منيعا لحماية الوطن", فيما يرعى المهرجان مدارس أنجال المملكة الأهلية.  

من جانبه، تحدث المشرف التربوي دخيل الشعلان عن آليات وضوابط المشاركة، والأمور الإدارية التي يجب أن يتبعها المعلم قبل مشاركة طلابه في المهرجان.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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500  طالب يشاركون في مهرجان "المشي صحة" بـ"ردف الطائف"
سبق

تُطلق إدارة التعليم بمحافظة الطائف، بعد غدٍ الخميس، مهرجان "المشي صحة" بمُنتزه الردف، بمشاركة 500 طالب.

 

وعقدت اللجنة المنظمة للمهرجان اليوم الثلاثاء الاجتماع التحضيري على مسرح إدارة التعليم بالمحافظة، الذي حضره مشرفو ومعلمو التربية البدينة في مكاتب التعليم بالمحافظة.

 

واستعرض رئيس قسم التربية البدنية، ضيف الله الثقفي، أهمية إقامة المهرجان ودوره تربويًا واجتماعيًا في التوعية بأهمية الرياضة والمشي الصحي، وكذلك تنمية المسؤولية الوطنية والاجتماعية، ونشر ثقافة الرياضة والصحة.

 

وقال: "الفئات المستهدفة هي طلاب التعليم العام، والخاص، والتربية الخاصة لعامة الطلاب، وللطلاب الذين يعانون من السمنة".

 

وأضاف: "المشاركون يقارب عددهم 500 طالب سيكون في مقدمتهم مدير عام التعليم، والقيادات التربوية، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية والخاصة، وطلاب الكشافة".

 

وتبلغ المسافة 3850 مترًا، حيث وضع شعار مهرجان المشي بعنوان "لنكن حصنًا منيعا لحماية الوطن", فيما يرعى المهرجان مدارس أنجال المملكة الأهلية.  

من جانبه، تحدث المشرف التربوي دخيل الشعلان عن آليات وضوابط المشاركة، والأمور الإدارية التي يجب أن يتبعها المعلم قبل مشاركة طلابه في المهرجان.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
03:00 PM
بحضور مدير التعليم وتحت شعار "لنكن حصنًا منيعاً لحماية الوطن"

500  طالب يشاركون في مهرجان "المشي صحة" بـ"ردف الطائف"

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فهد العتيبي - الطائف
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تُطلق إدارة التعليم بمحافظة الطائف، بعد غدٍ الخميس، مهرجان "المشي صحة" بمُنتزه الردف، بمشاركة 500 طالب.

 

وعقدت اللجنة المنظمة للمهرجان اليوم الثلاثاء الاجتماع التحضيري على مسرح إدارة التعليم بالمحافظة، الذي حضره مشرفو ومعلمو التربية البدينة في مكاتب التعليم بالمحافظة.

 

واستعرض رئيس قسم التربية البدنية، ضيف الله الثقفي، أهمية إقامة المهرجان ودوره تربويًا واجتماعيًا في التوعية بأهمية الرياضة والمشي الصحي، وكذلك تنمية المسؤولية الوطنية والاجتماعية، ونشر ثقافة الرياضة والصحة.

 

وقال: "الفئات المستهدفة هي طلاب التعليم العام، والخاص، والتربية الخاصة لعامة الطلاب، وللطلاب الذين يعانون من السمنة".

 

وأضاف: "المشاركون يقارب عددهم 500 طالب سيكون في مقدمتهم مدير عام التعليم، والقيادات التربوية، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية والخاصة، وطلاب الكشافة".

 

وتبلغ المسافة 3850 مترًا، حيث وضع شعار مهرجان المشي بعنوان "لنكن حصنًا منيعا لحماية الوطن", فيما يرعى المهرجان مدارس أنجال المملكة الأهلية.  

من جانبه، تحدث المشرف التربوي دخيل الشعلان عن آليات وضوابط المشاركة، والأمور الإدارية التي يجب أن يتبعها المعلم قبل مشاركة طلابه في المهرجان.

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