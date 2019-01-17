طبرجل.. انخفاض ملموس بأسعار البرسيم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

أرجعها مزارعو المنطقة إلى نزول أسعار المواشي التي ترتبط بالأعلاف الخضراء

مساعد الشراري: سجّل سعر البرسيم هذه الأيام في طبرجل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بسعره في الأعوام السابقة في مثل هذا الوقت، وأرجع مزارعون بطبرجل أسباب ذلك لانخفاض أسعار الماشية التي ترتبط بالأعلاف الخضراء ومنها البرسيم، إضافة لكثرة العرض وقلة الطلب عليه خلال هذه الأيام.

وذكر مزارعون أن سعر بلكة البرسيم يتراوح الآن بين ١٣ و١٦ ريالاً؛ بينما كانت العام الماضي تتراوح بين ٢٠ و٢٢ ريالاً.

وأضافوا: كان موسم الشتاء في السابق موسماً جيداً لارتفاع سعر البرسيم؛ إذ يعمد بعض المستثمرين لتخزين كميات كبيرة من البرسيم في فصل الصيف إلى فصل الشتاء، الذي يرتفع فيه السعر بنسبة تصل إلى 90% عن سعر الشراء؛ إلا أنه لم يحدث هذه السنة؛ مما كبّد بعض المستثمرين وتجار البرسيم خسارة كبيرة لم تكن في حسبانهم بسبب ذلك الانخفاض في الأسعار، الذي وصفه بعضهم بالمفاجئ.

وكان محافظ طبرجل "فيصل الشامي"، قد قدّر في وقت سابق "قبل انخفاض الأسعار" ، قيمة بيع محصول البرسيم بمزارع "بسيطا طبرجل" بأكثر من ثمانية ملايين ريال يومياً، وقال "الشامي": إن هذه الكميات التي تُنتجها المشاريع الزراعية في بسيطا الزراعية والمشاريع المتناثرة حول المحافظة، تنطلق في شاحنات بشكل يومي لتسوق في باقي مناطق المملكة.

وتُعَد محافظة طبرجل ومنطقة بسيطا الزراعية من أشهر المناطق الصالحة للزراعة في المملكة والشرق الأوسط، وقد أُطلق على المدينة "مدينة الذهب الأخضر"؛ لاشتهارها بزراعة البرسيم، كما يطلق على بسيطا الزراعية "سلة غذاء المملكة"؛ لتنوع محاصيلها ومنتجاتها الزراعية؛ كالقمح والشعير والبرسيم والذرة والفواكه والخضراوات والزيتون، ومن أشهر الشركات الزراعية بها (الجوف، الوطنية، المراعي، نادك، المكيرش)، بالإضافة لآلاف المشاريع التي يمتلكها أفراد.