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طبيبة سعودية تفتتح عيادة لعلاج الأسنان للاجئين السوريين بالأردن "مجانًا"

يضم أكثر من 55 ألف لاجئ.. وشهادة امتنان عالمية لصاحبة المبادرة

متابعة: تعاونت الطبيبة السعودية "مريم صالح بن لادن" مع منظمة الأردن الخيرية الهاشمية "الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية"، ومستشفى المركز الطبي الدولي، لفتح عيادة طب أسنان "مجانية" للاجئين السوريين في مخيم الأزرق بالأردن، الذي يضم أكثر من 55 ألف لاجئ سوري.

وقالت الدكتورة "مريم" –بحسب صحيفة سعودي جازت-: "أكثر من 4 ملايين لاجئ سوري نزحوا من بلادهم، وهذه تعتبر أكثر كارثة إنسانية في عصرنا الحالي، والعديد من الأطفال ليس لديهم عائلة، لا أحد لرعايتهم، وعيادة الأسنان مرفق ضروري للأطفال خصوصًا الأيتام في مخيم الأزرق اللاجئين".

وقال ممثل المفوضية الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي "خالد خليفة": "نحن فخورون بالدكتورة "مريم"، ونحن على ثقة من أن العيادة سوف تساعد مئات من اللاجئين".

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية "أيمن مفلح": "هذه لحظة عظيمة، ونحن يشرفنا أن نكون جزءًا منها، ونود أن نشكر الدكتورة "مريم"، ونحن على يقين من أن هذه الخدمة الفريدة من نوعها والرائدة سوف تقطع شوطًا طويلًا في ضمان رعاية الأطفال والنساء السوريين بشكل مناسب، بطريقة هم بأمس الحاجة إليها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طبيبة سعودية تفتتح عيادة لعلاج الأسنان للاجئين السوريين بالأردن "مجانًا"
سبق

متابعة: تعاونت الطبيبة السعودية "مريم صالح بن لادن" مع منظمة الأردن الخيرية الهاشمية "الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية"، ومستشفى المركز الطبي الدولي، لفتح عيادة طب أسنان "مجانية" للاجئين السوريين في مخيم الأزرق بالأردن، الذي يضم أكثر من 55 ألف لاجئ سوري.

وقالت الدكتورة "مريم" –بحسب صحيفة سعودي جازت-: "أكثر من 4 ملايين لاجئ سوري نزحوا من بلادهم، وهذه تعتبر أكثر كارثة إنسانية في عصرنا الحالي، والعديد من الأطفال ليس لديهم عائلة، لا أحد لرعايتهم، وعيادة الأسنان مرفق ضروري للأطفال خصوصًا الأيتام في مخيم الأزرق اللاجئين".

وقال ممثل المفوضية الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي "خالد خليفة": "نحن فخورون بالدكتورة "مريم"، ونحن على ثقة من أن العيادة سوف تساعد مئات من اللاجئين".

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية "أيمن مفلح": "هذه لحظة عظيمة، ونحن يشرفنا أن نكون جزءًا منها، ونود أن نشكر الدكتورة "مريم"، ونحن على يقين من أن هذه الخدمة الفريدة من نوعها والرائدة سوف تقطع شوطًا طويلًا في ضمان رعاية الأطفال والنساء السوريين بشكل مناسب، بطريقة هم بأمس الحاجة إليها".

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
09:51 PM
يضم أكثر من 55 ألف لاجئ.. وشهادة امتنان عالمية لصاحبة المبادرة

طبيبة سعودية تفتتح عيادة لعلاج الأسنان للاجئين السوريين بالأردن "مجانًا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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متابعة: تعاونت الطبيبة السعودية "مريم صالح بن لادن" مع منظمة الأردن الخيرية الهاشمية "الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية"، ومستشفى المركز الطبي الدولي، لفتح عيادة طب أسنان "مجانية" للاجئين السوريين في مخيم الأزرق بالأردن، الذي يضم أكثر من 55 ألف لاجئ سوري.

وقالت الدكتورة "مريم" –بحسب صحيفة سعودي جازت-: "أكثر من 4 ملايين لاجئ سوري نزحوا من بلادهم، وهذه تعتبر أكثر كارثة إنسانية في عصرنا الحالي، والعديد من الأطفال ليس لديهم عائلة، لا أحد لرعايتهم، وعيادة الأسنان مرفق ضروري للأطفال خصوصًا الأيتام في مخيم الأزرق اللاجئين".

وقال ممثل المفوضية الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي "خالد خليفة": "نحن فخورون بالدكتورة "مريم"، ونحن على ثقة من أن العيادة سوف تساعد مئات من اللاجئين".

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية "أيمن مفلح": "هذه لحظة عظيمة، ونحن يشرفنا أن نكون جزءًا منها، ونود أن نشكر الدكتورة "مريم"، ونحن على يقين من أن هذه الخدمة الفريدة من نوعها والرائدة سوف تقطع شوطًا طويلًا في ضمان رعاية الأطفال والنساء السوريين بشكل مناسب، بطريقة هم بأمس الحاجة إليها".

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