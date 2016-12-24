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طفل الـ "6 سنوات" لا يتحدث العربية ويتمّ حفظ القرآن في جدة

الباكستاني "حسن" التحق بحلقة والده وعمره 3 سنوات

لم يكن يعلم الشيخ شير محمد خان، الذي يعلم القرآن منذ 25 عاماً، أن ابنه حسن البالغ من العمر ست سنوات، سيُتوج بلقب أصغر حافظ للقرآن الكريم بجدة ويتخرج ضمن ألف حافظ وحافظة لكتاب الله.

وقال "خان": "ألحقت ابني بحلقتي القرآنية في مجمع سعد بن ابي وقاص الصباحي بجمعية خيركم بجدة منذ كان عمره ثلاث سنوات، وكان يتنافس مع شقيقه أحمد البالغ أربع سنوات في ذاك الحين على إتمام الحفظ بعد أن شاهدا شقيقهما الأكبر محمد وقد أتمّ الحفظ ولله الحمد".

وأضاف: "كانا يحفظان القرآن بسلاسة رغم أنهما لا يتحدثان العربية ولكن تلك معجزة القرآن لقوله تعالى: (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر)".

وأردف: "حرصت أنا وزوجتي منذ قدومنا من باكستان إلى المملكة على تعليم كتاب الله ، ووفقنا الله لهذا وأثمر عن حفظ أبنائنا الثلاثة لكتاب الله، وتتويج ابني بلقب أصغر حفاظ القرآن في جدة أعتز به ، ولكن أرجو ربي أن يتوجوني وأمهم بتاج الوقار يوم القيامة".

من ناحيته، ذكر أصغر حفاظ القرآن بجدة أنه يتمنى من الله أن يحقق حلمه في أن يصبح عالماً يعلم الناس أمور دينهم ويدعو إلى الله ، مقدما شكره لله سبحانه وتعالى على توفيقه وأشقائه لحفظ كتاب الله، ثم شكر والديه وجمعية خيركم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طفل الـ "6 سنوات" لا يتحدث العربية ويتمّ حفظ القرآن في جدة
سبق

لم يكن يعلم الشيخ شير محمد خان، الذي يعلم القرآن منذ 25 عاماً، أن ابنه حسن البالغ من العمر ست سنوات، سيُتوج بلقب أصغر حافظ للقرآن الكريم بجدة ويتخرج ضمن ألف حافظ وحافظة لكتاب الله.

وقال "خان": "ألحقت ابني بحلقتي القرآنية في مجمع سعد بن ابي وقاص الصباحي بجمعية خيركم بجدة منذ كان عمره ثلاث سنوات، وكان يتنافس مع شقيقه أحمد البالغ أربع سنوات في ذاك الحين على إتمام الحفظ بعد أن شاهدا شقيقهما الأكبر محمد وقد أتمّ الحفظ ولله الحمد".

وأضاف: "كانا يحفظان القرآن بسلاسة رغم أنهما لا يتحدثان العربية ولكن تلك معجزة القرآن لقوله تعالى: (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر)".

وأردف: "حرصت أنا وزوجتي منذ قدومنا من باكستان إلى المملكة على تعليم كتاب الله ، ووفقنا الله لهذا وأثمر عن حفظ أبنائنا الثلاثة لكتاب الله، وتتويج ابني بلقب أصغر حفاظ القرآن في جدة أعتز به ، ولكن أرجو ربي أن يتوجوني وأمهم بتاج الوقار يوم القيامة".

من ناحيته، ذكر أصغر حفاظ القرآن بجدة أنه يتمنى من الله أن يحقق حلمه في أن يصبح عالماً يعلم الناس أمور دينهم ويدعو إلى الله ، مقدما شكره لله سبحانه وتعالى على توفيقه وأشقائه لحفظ كتاب الله، ثم شكر والديه وجمعية خيركم.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
05:34 PM
الباكستاني "حسن" التحق بحلقة والده وعمره 3 سنوات

طفل الـ "6 سنوات" لا يتحدث العربية ويتمّ حفظ القرآن في جدة

A A A
عبدالله البرقاوي - جدة
13
5,172

لم يكن يعلم الشيخ شير محمد خان، الذي يعلم القرآن منذ 25 عاماً، أن ابنه حسن البالغ من العمر ست سنوات، سيُتوج بلقب أصغر حافظ للقرآن الكريم بجدة ويتخرج ضمن ألف حافظ وحافظة لكتاب الله.

وقال "خان": "ألحقت ابني بحلقتي القرآنية في مجمع سعد بن ابي وقاص الصباحي بجمعية خيركم بجدة منذ كان عمره ثلاث سنوات، وكان يتنافس مع شقيقه أحمد البالغ أربع سنوات في ذاك الحين على إتمام الحفظ بعد أن شاهدا شقيقهما الأكبر محمد وقد أتمّ الحفظ ولله الحمد".

وأضاف: "كانا يحفظان القرآن بسلاسة رغم أنهما لا يتحدثان العربية ولكن تلك معجزة القرآن لقوله تعالى: (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر)".

وأردف: "حرصت أنا وزوجتي منذ قدومنا من باكستان إلى المملكة على تعليم كتاب الله ، ووفقنا الله لهذا وأثمر عن حفظ أبنائنا الثلاثة لكتاب الله، وتتويج ابني بلقب أصغر حفاظ القرآن في جدة أعتز به ، ولكن أرجو ربي أن يتوجوني وأمهم بتاج الوقار يوم القيامة".

من ناحيته، ذكر أصغر حفاظ القرآن بجدة أنه يتمنى من الله أن يحقق حلمه في أن يصبح عالماً يعلم الناس أمور دينهم ويدعو إلى الله ، مقدما شكره لله سبحانه وتعالى على توفيقه وأشقائه لحفظ كتاب الله، ثم شكر والديه وجمعية خيركم.

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