طقس أول أيام الاختبارات .. رياح مغبرة وفرصة مهيّأة لأمطار خفيفة

قالت: تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَيْ تبوك والمدينة المنوّرة

توقّعت هيئة الأر صاد في تقريرها اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة وللغبار وتحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَيْ تبوك والمدينة المنوّرة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرّمة (الساحلية).

وأضافت في تقرير الأرصاد اليومي الذي يتزامن اليوم مع بدء الاختبارات: تشمل الحالة السابقة مناطق: الجوف، حائل, القصيم، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من شرق المملكة.

وتابعت: تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على تلك المناطق.