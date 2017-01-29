طقس الأحد.. موجة باردة وصقيع ليلاً ورياح مغبرة

تتأثر بها مناطق عدة .. وتقرير "الأرصاد" يوضّح التفاصيل

قالت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس المتوقّعة اليوم الأحد: موجة باردة تصحب بنشاط في الرياح السطحية التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية؛ كذلك على الأجزاء الشمالية من غرب المملكة.

وأضافت: يُتوقع تكوُّن الصقيع خلال أوقات الليل المتأخّر والصباح الباكر على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، وحائل؛ كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك؛ كذلك تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، غداً، على منطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية لمناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة.