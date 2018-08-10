طقس الأربعاء.. فرصة لهطول أمطار بمناطق ورياح وغبار بأخرى

تقرير الأرصاد يوضح التفاصيل والمواقع ويكشف حركة الرياح بالبحر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات مناطق: جازان ونجران وعسير، تمتد إلى مرتفعات مناطق: الباحة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وأضافت: كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء بين رفحاء وحفر الباطن، تمتد إلى منطقتي حائل والقصيم، كذلك على الأجزاء الشرقية لمنطقة المدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 42 كم/ ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.